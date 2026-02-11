Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 11 Febbraio 2026

Mareggiate e piene del Tevere, spiagge del litorale romano invase da rifiuti e detriti

Cumuli di plastica, legname e carcasse di animali lungo la costa. Appello a Comune e Regione per interventi straordinari

 

Un inverno complicato per le nostre spiagge a causa delle mareggiate. Quelle recenti, e non da meno anche le piene del Tevere, stanno restituendo sugli arenili del litorale romano un tappeto di rifiuti e detriti arrivati sulla battigia.

 

 

Per chilometri, da Ostia sino a Passoscuro, passando per Fiumicino, Fregene, Focene e Maccarese, una distesa quasi ininterrotta con tonnellate di rifiuti, plastica, bottiglie, canne e carcasse di animali in decomposizione che giacciono sulla sabbia. E ancora, grossi tronchi a riva o sulle scogliere, anche alla foce del Tevere. Ancora una volta le amministrazioni costiere, e la fase invernale non è ancora finita con il rischio di nuove forti mareggiate, saranno costrette a intervenire con bonifiche straordinarie con spese extra e si pone nuovamente la necessità, come richiesto da realtà cittadine, che venga posizionata una barriera galleggiante sul Tevere anche a monte del canale navigabile di Fiumicino affinché blocchi almeno una parte dei rifiuti e dei detriti che vengono trascinati verso il mare.

 

 

“Questa situazione richiede un intervento urgente di bonifica per garantire la salute pubblica e il decoro del nostro litorale. Chiediamo al Comune di Fiumicino e alla Regione Lazio che si coordinino per una pulizia straordinaria e il corretto smaltimento delle carcasse. Non possiamo lasciare la nostra costa in questo stato”, sollecitano dei comitati cittadini.

 

 

