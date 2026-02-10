Grande successo per la sesta edizione del Carnevale a Testa di Lepre

di Fernanda De Nitto

La scorsa domenica la Pro Loco di Testa di Lepre, sfidando le previsioni meteo non incoraggianti, ha realizzato la sesta edizione del Carnevale con una speciale e partecipata sfilata dei carri allegorici.

Grazie alla preziosa collaborazione di tutte le contrade sono stati quattro i carri che hanno partecipato all’evento carnevalesco. Ad aprire la sfilata sono stati i bambini della scuola dell’infanzia “Mater Ecclesiae” di Aranova presenti con suor Filomena, che hanno realizzato un simpatico allestimento dedicato al “Re Leone” A seguire i vari carri, a partire da quello contrada del “Borgo” con “Lilo e Stich”, dedicato alla storia di amicizia della Disney tra una bambina hawaiana e un esperimento alieno. Il carro delle “Colonacce” si è, invece, ispirato a “Barbie” con colori e suoni tipici della famosa icona femminile di tante generazioni, riconosciuta come inno della forza e della solidarietà tra donne, contro ogni forma di discriminazione e violenza.

La contrada della “Malvicina” ha rappresentato con originalità l’impero romano, attraverso il carro “Antica Roma”, dove al posto delle bighe vi erano i monopattini e cesari divinità del mondo social e musicale. I “Prataroni” hanno, invece, proposto un sensuale “Moulin Rouge” con il famoso mulino rosso, simbolo di trasgressione e celebrazione artistica.

All’evento di festa, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, ha partecipato il Sindaco Mario Baccini, insieme con il Vice Sindaco Giovanna Onorati, ai consiglieri Francesca De Pascali ed Ezio Di Genesio Pagliuca e al Presidente della Pro Loco di Passoscuro Roberto Allegrini.

“Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita del Carnevale 2026, sfidando anche il clima non troppo incoraggiante per l’evento. Un plauso a tutte le contrade per il lavoro svolto, per l’impegno e i tanti giorni dedicati alla preparazione dei vari carri, tutti eccellenti per bellezza, originalità e fantasia. Un ringraziamento alla Polizia Locale di Fiumicino per il supporto, insieme con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Castel Di Guido e la Croce Rossa Italiana comitato di Fiumicino. Tutti i volontari della Pro Loco sono soddisfatti per il successo dell’evento e per la numerosa partecipazione di grandi e piccini che hanno assiepato la piazza e i luoghi circostanti alla sfilata”. – dichiara Luigi Conti, Presidente della Pro Loco di Testa di Lepre.