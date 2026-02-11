Fiumicino, Carta d’Identità Elettronica in aeroporto: attivo lo sportello “Carte di Identità al Volo”

Dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026, all’Aeroporto “Leonardo da Vinci” servizi dedicati alla CIE per tutti i cittadini italiani: costo 50 euro, apertura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Dal 6 al 22 febbraio 2026 e dal 6 al 15 marzo 2026, tutti i cittadini italiani, e non esclusivamente coloro che sono in partenza, possono usufruire dello sportello “Carte di Identità al Volo”, già attivo presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, con l’obiettivo di offrire servizi dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) e di incentivare la diffusione delle competenze digitali.

Un’iniziativa promossa nell’ambito delle attività di accompagnamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di quest’anno. Il costo per il rilascio della carta di identità, presso lo sportello aeroportuale, è di 50 euro e non prevede appuntamento. Gli sportelli saranno operativi dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.

Presso gli Identity Point sarà possibile:

· richiedere l’emissione della Carta d’Identità Elettronica;

· ricevere assistenza per l’attivazione o il recupero dei codici PIN e PUK;

· ottenere supporto per il recupero delle credenziali digitali;

· partecipare a dimostrazioni pratiche sull’utilizzo della CIE e dell’App CIE ID, con il supporto di operatori qualificati.