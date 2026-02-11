Alla Biblioteca Elsa Morante di Ostia, il Festival che celebra il mare

Mostre, incontri e laboratori fino al 20 febbraio per celebrare il mare tra divulgazione, narrativa e tutela ambientale.



di Dario Nottola

Biblioteche di Roma collabora con “Un Solo Mare”, il nuovo Festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma che intende celebrare il mare, patrimonio condiviso e risorsa insostituibile. Il Festival, in programma da oggi al 20 febbraio, coinvolge la sede della Biblioteca Elsa Morante all’interno del Porto Turistico di Roma, a Ostia.

Mostre, laboratori e incontri con autori si alternano per offrire un’esperienza culturale rivolta a pubblici diversi: dalle scuole alle famiglie, dai giovani lettori agli appassionati di narrativa marina. L’obiettivo è contribuire, attraverso la cultura e la conoscenza, al rafforzamento del legame tra comunità e territorio, valorizzando il mare come risorsa identitaria e spazio di apprendimento condiviso.

DA GIOVEDÌ 12 A VENERDÌ 20 FEBBRAIO. MOSTRE A CURA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

Modellino nave rompighiaccio Laura Bassi. Il modellino della nave rompighiaccio Laura Bassi racconta una delle principali infrastrutture italiane per la ricerca oceanografica in ambienti estremi. Una nave laboratorio progettata per operare anche in aree polari e supportare studi su clima, oceani e biodiversità.

Drone subacqueo “Glider” per la ricerca marina. Il glider è un veicolo autonomo subacqueo utilizzato per il monitoraggio a lungo termine degli oceani. Silenzioso ed efficiente, raccoglie dati su temperatura, salinità e correnti, contribuendo alla comprensione dei cambiamenti climatici e degli ecosistemi marini.

Un’altra specie di mare. Una piccola mostra a fumetti che racconta i cambiamenti a cui è sottoposto il mare. Il mare che conoscevamo alcuni decenni fa oggi non esiste più: gli effetti della crisi climatica e delle numerose pressioni antropiche a cui lo abbiamo sottoposto, dalla pesca eccessiva all’inquinamento, dai rifiuti fino all’ingresso di specie aliene che abbiamo contribuito a immettere, lo hanno radicalmente cambiato. Oggi mari e oceani sono più sporchi, più acidi, più poveri e più caldi, con conseguenze dirette sulla biodiversità, sugli habitat marini e sulla salute dell’intero ecosistema. Qualunque minaccia alla salute del mare è inevitabilmente una minaccia alla nostra salute e al nostro benessere, perché siamo indissolubilmente legati.

VENERDÌ 13 FEBBRAIO ORE 17. INCONTRO CON CLAUDIA FACHINETTI

Divulgatrice e autrice di riferimento per il pubblico più giovane, Claudia Fachinetti propone un percorso dedicato alla biodiversità marina e al rispetto dell’ambiente. Ispirato al libro Operazione Abissi (Il Battello a Vapore, 2026), l’incontro accompagna ragazze e ragazzi alla scoperta delle meraviglie e delle fragilità del mare profondo, attraverso il racconto, il dialogo e l’immaginazione. Integrate all’incontro interattivo sono previste attività di laboratorio di scrittura naturalistica e letture guidate nelle biblioteche, per costruire un’esperienza diffusa che unisca conoscenza scientifica, narrazione e attenzione all’ambiente.

SABATO 14 FEBBRAIO DALLE ORE 10 ALLE ORE 12

Segreti sotto le onde. Giochi e documentari per bambine e bambini dai 6 ai 13 anni e le loro famiglie. Un’esperienza per sensibilizzare i più piccoli e gli adulti che li accompagnano e far loro scoprire come gli scienziati studiano e proteggono i mammiferi marini del Mediterraneo. Immaginate di essere a bordo di un traghetto o di una nave e di vedere il profilo di una pinna o un guscio che spuntano dalla superficie del mare: chi sarà? cosa mangia? quanto è grande? quali pericoli incontra nel mare? Vieni a scoprirlo con noi giocando a Segreti sotto le onde, un gioco di carte sugli abitanti del mare.

I sessione: dalle ore 10 alle ore 11 – massimo 6 iscritti; II sessione: dalle ore 11 alle ore 12 – massimo 11 iscritti. Età: dai 6 ai 13 anni. A cura di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

SABATO 14 FEBBRAIO ALLE ORE 12

Senza confini. Proteggere cetacei e tartarughe marine: la rete nel Mar Mediterraneo.

Senza confini è un video che racconta tutte le anime del progetto europeo LIFE Conceptu Maris: dalla citizen science – che ha visto l’adesione di oltre 400 volontari e ha subito attirato l’attenzione del pubblico – fino all’elaborazione scientifica dei dati, con risultati importanti per la conservazione di cetacei e tartarughe marine nel Mediterraneo. Proiezione video con introduzione iniziale e spazio finale per domande a cura di ISPRA. Una produzione Triton Research.

SABATO 14 FEBBRAIO ORE 17,30. INCONTRO CON BJÖRN LARSSON

Un incontro con lo scrittore svedese di fama internazionale e figura di spicco della narrativa marina contemporanea, pluripremiato autore di opere come Il porto dei sogni incrociati. Già filologo e velista, la sua presenza offre un valore letterario elevato e una prospettiva europea unica, esplorando il mare come palcoscenico di scelte radicali e l’avventura come sottile confine tra vita vissuta e vita narrata. L’evento sarà dedicato a un viaggio attraverso le sue rotte narrative, dal Nord al Mediterraneo, e prevede una lectio pubblica intitolata Il Mare come destino, un dialogo con i partecipanti e un momento di firma copie e reading per il pubblico.