Mareggiata sul litorale romano, previste onde fino a 3,5 metri

Picco previsto all’alba, attenzione su Ostia, Focene e Fregene. Balneari in allerta, nessuna criticità al momento

di Dario Nottola

È previsto per le ore 05.00 di domani il picco, fino a 3,5 metri, della decisa mareggiata che, da alcune ore, sta colpendo anche il litorale romano. Occhi puntati sulla costa di Ostia, Focene, Fregene. Al momento, con onde che sfiorano i due metri, non sembrano esserci criticità, ma i balneari non abbassano la guardia in vista delle prossime ore, in particolare quelle notturne, quando il moto ondoso, secondo le stime meteo marine, potrebbe salire fino a raggiungere, all’alba, oltre i tre metri.

A Fregene, mentre su oltre 800 metri di litorale sud la diga soffolta, già da tempo completata, sembra garantire relativa difesa e protezione, preoccupazioni ci sono, come avviene ad ogni forte mareggiata, nella zona centrale della località balneare, sferzata da grave erosione e che ha nel mirino la prima parte del 2026 per il prolungamento dei lavori della barriera soffolta, in modo che anche questo secondo tratto di costa possa essere più protetto.