Mareggiata sul litorale romano, danni agli stabilimenti balneari di Fregene

Colpito soprattutto il tratto centrale della costa. Crollate cabine e un gazebo, appello alla Regione per accelerare i lavori della barriera soffolta

di Dario Nottola

Sono state e sono ancora ore difficili per il litorale romano, e soprattutto per alcuni stabilimenti balneari, per via della prima forte mareggiata d’autunno. Finora ha causato danni a strutture balneari nel tratto centrale di Fregene, quello da tempo più esposto a rischi di erosione e non protetto, a differenza del tratto sud, dalla barriera soffolta.

Una pattuglia di Fregene, alle dipendenze della Capitaneria di Porto di Roma, ha compiuto una ricognizione, anche fotografica, per verificare lo stato dei danni.

“Nel mio stabilimento – ha spiegato questa mattina, assai amareggiata, Simonetta Mancini, presidente della Balnearia e titolare dell’Ondina – la mareggiata ha causato il crollo di alcune cabine, di un gazebo e l’acqua ha eroso altri tratti di spiaggia, peraltro da tempo già ridotta al lumicino. Altre strutture balneari vicine hanno l’acqua dentro le strutture. Ho avvisato della situazione il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. Alla Regione rivolgo un appello forte affinché si velocizzino le procedure per far scattare i lavori di realizzazione della barriera soffolta, programmati anche nel tratto centrale della costa”.

La mareggiata ha spinto fino alla scorsa notte, con onde fino a 2,5 metri, mentre il vento ha spirato fino a punte di 40-50 nodi, ora sceso d’intensità: anche oggi, tuttavia, si prevede che la mareggiata possa continuare a sferzare il litorale con onde fino a 2 metri.

A Fregene, mentre su circa 800 metri di litorale sud la diga sott’acqua, già completata, fornisce da tempo una relativa difesa e protezione, la zona centrale, colpita da grave erosione, attende per fine anno, secondo quanto preannunciato dalla Regione, il prolungamento dei lavori per nuovi 870 metri, comprensivi di circa 350 metri di barriera sottomarina.

Preoccupazione anche tra i balneari di Isola Sacra, dove le scogliere frangiflutti continuano da tempo ad abbassarsi, non riuscendo più, come prima, a rappresentare una difesa efficace contro le onde.