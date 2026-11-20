Fiumicino, studenti e assessora De Pascali all’inaugurazione dell’International Saxophone Meeting

Tre giorni di concerti tra jazz, classica ed elettronica. Al Museo del Saxofono anche una nuova esperienza interattiva in 47 lingue

di Dario Nottola

Anche gli alunni della seconda G della scuola secondaria Porto Romano e la neoassessora al Turismo, Francesca De Pascali, hanno partecipato questa mattina, presso l’Hotel Tiber, all’inaugurazione dell’International Saxophone Meeting – Città di Fiumicino, giunto alla sua quarta edizione e organizzato dal Museo del Saxofono di Maccarese, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale.

Tre giornate ricche di appuntamenti, tra contemporaneità ed elettronica, classica e jazz, suggestioni latino-americane, che vedranno alternarsi artisti di fama internazionale, progetti musicali originali e importanti novità dedicate alla valorizzazione del patrimonio museale.

“È un evento assai importante per la nostra città, strettamente legato al turismo, grazie anche all’eccellenza del Museo del Saxofono, che speriamo sia anche apripista per far diventare presto, veramente, Fiumicino una città del jazz e che avvicini sempre più i giovani alle varie forme di musica. Auspichiamo che questo percorso prosegua e si arricchisca sempre di più”, ha detto De Pascali nel saluto istituzionale.

La manifestazione, introdotta dal maestro e direttore del Museo del Saxofono, Attilio Berni, si è aperta con “Contemporary Music for Fiumicino City” e le applaudite e suggestive esibizioni di William Street, Shyen Lee, Pathorn Srikaranonda, Runkun Li e Susanna Pagano.

Alle 17 è in programma “Beyond the Sound”, un incontro musicale dedicato alla ricerca timbrica e alle nuove possibilità espressive del saxofono. La giornata si concluderà alle 21:30, al Museo del Saxofono, con “SaxDroid 3 – Contemporary Music for Enzo Filippetti”, progetto affidato al maestro Enzo Filippetti, saxofonista e docente al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Domani, sabato 21 novembre, alle 11:30, il Museo del Saxofono presenterà “When History Speaks – Incontra Adolphe Sax”, il nuovo sistema interattivo di visita museale realizzato dalla società Aworan con il contributo della Regione Lazio. Grazie a una ricostruzione virtuale dell’inventore del saxofono, i visitatori potranno esplorare il Museo attraverso un’esperienza personalizzata, disponibile in 47 lingue.

Alle 17:30 spazio alla musica classica con “The Shape of the Invisible”, concerto del saxofonista spagnolo Javier Linares, accompagnato al pianoforte da Elena Frutos, mentre alle 21:30 sarà protagonista “Javier Girotto Meets the Alma Quartet”, un incontro musicale tra il grande sassofonista argentino e l’Alma Saxophone Quartet, in un intreccio di tango, improvvisazione e composizioni originali. Tutti gli artisti si esibiranno con saxofoni Rampone & Cazzani.

Domenica 22 novembre, alle 11:30, il Meeting si sposterà al Borgo di Tragliata per “John Coltrane Tribute”, omaggio al leggendario sassofonista jazz con Pathorn Srikaranonda e Runkun Li, affiancati da Alessandro Crispolti al pianoforte, Christian Antinozzi al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria. L’occasione vedrà anche la presentazione in anteprima nazionale del nuovo saxofono soprano Henri SELMER Paris Signature.

Gran finale alle 18, al Museo del Saxofono, con “Alto Ritmo”, concerto che riunisce il pluripremiato sassofonista Jacopo Taddei e il fisarmonicista Samuele Telari in un dialogo musicale tra virtuosismo, repertorio classico, jazz e suggestioni latino-americane. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.