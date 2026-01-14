Mareggiata a Fiumicino, scattata la bonifica sul Lungomare della Salute

Pulite le spiagge libere nei tratti comunali. Rifiuti ancora presenti alla Darsena e nell’area di piazzale Molinari

Bonificata buona parte dei rifiuti e detriti che l’intensa mareggiata di alcuni giorni fa aveva trascinato sulle spiagge libere, nei tratti di competenza comunale, sul Lungomare della Salute a Fiumicino.

Rimossi, su indicazione operativa dell’assessorato all’Ambiente, i cumuli di plastiche, canne, bottiglie, che le onde avevano fatto accumulare a riva, una “tegola” che puntualmente, ogni anno, a più riprese, si ripresenta e che costringe le amministrazioni costiere a subirne ancora una volta le conseguenze e fare i conti per pianificare le bonifiche periodiche. Anche alcuni stabilimenti balneari privati stanno a loro volta rimuovendo quanto si è depositato sulla battigia. Permangono sull’arenile ancora dei grossi tronchi.

La Fiumicino Ambiente ha effettuato anche una vagliatura invernale della sabbia con i macchinari e gli addetti stanno progressivamente rimuovendo la sabbia che il forte vento aveva depositato sulla ciclabile e sui marciapiedi del Lungomare. Al momento, però, piazzale Molinari vede la presenza di rifiuti oggetto di bivacchi lungo i muretti e di cumuli di sabbia.

Permane lo scarso decoro nello specchio acqueo della Darsena portuale dove, tra le imbarcazioni ormeggiate, fanno mostra cumuli di rifiuti e detriti trascinati dal Tevere. Anche questa una periodica fotografia per la quale non si intravede una facile soluzione tecnica per arginare la situazione legata alle ondate di rifiuti che il fiume porta giù e che, rispetto, a quella presente sul ramo di foce di Fiumara Grande non vede neanche, a monte di Capo due Rami, una barriera galleggiante di sbarramento anti detriti.