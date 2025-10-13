Marciapiedi e strade, maxi piano da 1,4 milioni per una Città più sicura

Partono i lavori straordinari, Onorati: “Il nostro obiettivo è migliorare la viabilità pedonale e veicolare”

La Giunta Comunale di Fiumicino ha approvato i progetti esecutivi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e delle strade cittadine, per un investimento complessivo di 1 milione e 400 mila euro.

“Con questi importanti interventi iniziamo finalmente a restituire ai cittadini marciapiedi e strade in condizioni ottimali — dichiara l’Assessore ai lavori Pubblici, Giovanna Onorati — I lavori interesseranno numerose vie e zone del Comune, con l’obiettivo di migliorare la viabilità pedonale e veicolare, garantendo infrastrutture più sicure, accessibili e funzionali. Per quanto riguarda i marciapiedi, si darà priorità a quelli in condizioni peggiori a partire da Fiumicino – Isola Sacra“.