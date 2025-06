Manutenzione rete ferroviaria, il 1 e 2 luglio la circolazione subirà modifiche

La mobilità è garantita per il servizio Leonardo Express attraverso corse bus tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto

di Dario Nottola

Per lavori di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana il 1 e 2 luglio la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia e di un Intercity subirà modifiche.

Martedì 1 luglio – per lavori nella stazione di Fiumicino Aeroporto – dalle 9 alle 14 circa i treni da/per Fiumicino Aeroporto sia legati al servizio Leonardo express che alla linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto subiranno delle cancellazioni. Previste corse con bus tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto (e viceversa) per il servizio Leonardo express e tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto (e viceversa) per i treni della linea FL1. Si conferma la regolarità del servizio ferroviario tra Ponte Galeria e Fara Sabina/Poggio Mirteto/Orte.

Da mercoledì 2 al 4 luglio – per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense – nel corso della mattinata alcuni treni Leonardo express e delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Cesano e FL5 Roma – Civitavecchia saranno interessati da variazioni di orario e limitazioni di percorso.

Inoltre, nella sola giornata del 2 luglio il treno Intercity 510 Salerno – Torino P. Nuova subirà un diverso istradamento con variazioni d’orario.

Previste corse con autobus anche sulla linea FL5 tra Ladispoli e Roma Termini e Roma Aurelia e Roma Termini.