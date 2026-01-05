Maltempo, scatta l’allerta: chiuse le banchine del Tevere e traffico in tilt

Albero cade a Torrimpietra, incidente sulla Via Aurelia: un ferito

Il maltempo continua a creare disagi nel Lazio, tra interventi di emergenza e misure di prevenzione. Un albero è caduto su via di Torrimpietra, in direzione Torrimpietra, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata. Allagamenti in zona Mare Nostrum ed in varie zone a Focene.

Nel frattempo, Roma Capitale, attraverso la Protezione Civile, ha disposto misure di sicurezza lungo il tratto urbano del Tevere, con la chiusura degli accessi alle banchine. Il provvedimento è stato adottato a seguito di un’informativa del Centro Funzionale Regionale che segnala un innalzamento dei livelli idrici del fiume, causato dalle precipitazioni che hanno interessato e continueranno a interessare i bacini e i principali affluenti.

Per prevenire situazioni di rischio, è stata inoltre ordinata la sospensione di tutte le attività ricettive e di imbarco dell’utenza. Lo stop riguarda le compagnie di navigazione fluviale e i responsabili di eventuali manifestazioni temporanee previste lungo il corso d’acqua. La misura, operativa dalla sera di ieri 4 gennaio 2026, resterà in vigore fino a cessate esigenze, in base all’evoluzione delle condizioni meteo-idrologiche.

Disagi anche alla viabilità extraurbana. A causa di un incidente stradale avvenuto al km 4,500, all’altezza di Tarquinia, in provincia di Viterbo, è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 1 Bis “Via Aurelia”. Nel sinistro, che ha coinvolto una cisterna e un’autovettura, si registra un ferito.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, il traffico è stato interdetto dal km 0,000 (innesto A12) al km 16,300, in corrispondenza della rotatoria in direzione Vetralla. Deviazioni sono state istituite sul posto, con la presenza delle squadre Anas e delle forze dell’ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza e nel ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.