Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 21 Agosto 2025

Maltempo: il litorale da Fregene ad Ostia tra le zone maggiormente colpite

Per il forte vento ieri sera un albero è caduto sulla via Portuense, alla rotonda di via Caravaggio, Parco Leonardo

 

di Dario Nottola

 

 

Dalle ore 02:00 circa di questa notte, sono stati oltre 100 gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del fuoco sul territorio di Roma e provincia a causa del maltempo.

 

Le frequenti raffiche di vento ed i brevi acquazzoni hanno recato disagi di varia natura: piante sradicate, rami e insegne pericolanti, sono tra le segnalazioni più frequenti pervenute alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Roma.

 

Le zone maggiormente colpite sono state nel quadrante sud est della capitale e nel litorale da Fregene ad Ostia. Un albero, per il vento, ieri sera, è caduto sulla via Portuense, alla rotonda di via Caravaggio, zona Parco Leonardo. Gli accumuli del temporale della notte hanno visto oltre 60 mm di pioggia sul nord della regione; tra i 20 e i 45 mm sulla Capitale ed i Castelli romani, sotto i 12 mm sul litorale, di cui circa 5 nella zona di Fiumicino. Al momento la situazione è tornata alla normalità.

 

 

