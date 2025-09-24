Maltempo, allagamenti e disagi a Fiumicino: parco Cetorelli, pista ciclabile lungomare e Villa Guglielmi sott’acqua

I cittadini chiedono manutenzione e interventi strutturali nelle aree più colpite

di Umberto Serenelli

I temporali continuano ad allagare il parco pubblico “Vincenzo Cetorelli” e la pista ciclabile del lungomare della Salute a Fiumicino. La pioggia, inoltre, rendere impraticabile la strada di accesso alla corte di Villa Guglielmi.

“Contro le pozze che si creano al primo acquazzone – dice Franca Neri – non è stato preso alcun provvedimento nonostante le segnalazioni delle famiglie che frequentano abitualmente la zona verde. Il problema c’era prima dell’estate e ora si ripresenta. Oltre alle pozzanghere, dove alcuni bambini sono scivolati giocando, segnaliamo la mancanza di erba in più punti del prato che oggi è ricoperto da tante foglie secche”.

Destano qualche preoccupazione le coperture in marmo divelte dei muretti che circondano i giochi e sono un grosso pericolo per i bimbi.

I temporali di ieri non hanno risparmiato la pista ciclabile del lungomare della Salute dove staziona l’acqua meteorica in più tratti.

“Da alcuni anni il segmento riservato alle biciclette necessita di manutenzione – precisa il residente Ivano Santoni – due gocce d’acqua lo rendono impraticabile e questo è un vero peccato perché la mattina viene percorso dai runners”.

Alcuni ciclisti in sella alla due ruote salgono sul marciapiede, per aggirare l’ostacolo degli allagamenti, provocando disagi a quanti fanno footing.

Riflettori puntati sull’accesso alla corte di Villa Guglielmi, che ospita la biblioteca comunale “Giulio Regeni”.

“Quanti si recano alla biblioteca stanno cercando una barca a remi – afferma sorridente Alfredo Scani – con cui superare i tanti laghetti che provocano più di qualche disagi per raggiungere i locali della biblioteca: basterebbe poco per tappare le enormi buche che sono un problema anche per le automobili”.