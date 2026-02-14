Maltempo: a Passo della Sentinella scatta il piano di emergenza per allagamenti

Interventi di soccorso e messa in sicurezza. Disposta l’evacuazione delle abitazioni più esposte

di Fernanda De Nitto

Sono in corso dalle prime ore di questa mattina gli interventi di messa in sicurezza e soccorso per gli abitanti della zona del Passo della Sentinella a Fiumicino.

Dalle prime ore dell’alba sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino di Ostia (13/A), insieme con il Nucleo Smzt (Soccorso Mezzi e Tecniche Speciali), il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il funzionario di guardia.

Presenti in loco, data la gravità della situazione, la Polizia di Stato, la Polizia Locale, il personale sanitario del 118 e il coordinamento della Protezione Civile di Fiumicino operante per tutte le operazioni di sgombero dei cittadini della zona che hanno le abitazioni completamente allagate dalla mareggiate e dalle piogge intense che si sono registrate già a partire dalla notte appena trascorsa.

Proprio per tale ragione si è reso necessario procedere all’allontanamento dalle proprie abitazioni di cinque famiglie abitanti nelle zone più a ridosso dell’imboccatura del Tevere dove il forte vento e la pioggia hanno provocato seri allagamenti. Tra gli interventi più importanti quelli che hanno riguardato salvataggi di alcune persone anziane e famiglie con bambini che rischiavano di rimanere bloccati all’interno delle loro case per l’acqua che ormai aveva allagato gli ambienti interni delle strutture.

Il mare a causa del forte vento ha superato la scogliera andando ad impattare con le numerose abitazioni presenti a ridosso della foce del Tevere trasformando, purtroppo, l’intera area in un unico grande lago.

Resta in atto l’allerta arancione diramata dal Centro Regionale della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 del Lazio e l’ordinanza sindacale.



Notizia in aggiornamento