Magazzino Pro Loco Fiumicino, Di Genesio Pagliuca e Costanza: “Utilizziamo il box in disuso del mercato coperto”

“Sarebbe una risposta pratica per salvaguardare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità”

Dopo l’SOS lanciato dalla Pro Loco di Fiumicino, per la ricerca di uno spazio dove depositare le attrezzature utilizzate per gli eventi, visto l’imminente sgombero del magazzino in Villa Guglielmi, usato fino ad oggi come deposito, Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Walter Costanza, Movimento 5 Stelle Fiumicino, lanciano una proposta all’Amministrazione comunale “Utilizziamo il box in disuso del mercato coperto”.

“La Pro Loco di Fiumicino rappresenta da anni un punto di riferimento per la promozione del territorio, della cultura e delle tradizioni locali. Per questo è inaccettabile che il materiale e le strutture dell’associazione, finora custoditi in un magazzino comunale, rischino ora di essere abbandonati o smaltiti per mancanza di un’alternativa” è il commento dei due esponenti politici.

“Il Comune ha il dovere di trovare una soluzione concreta e tempestiva – rimarcano – Non può voltarsi dall’altra parte di fronte all’appello lanciato dalla Pro Loco, che chiede semplicemente uno spazio coperto, anche piccolo, per evitare un danno economico e culturale irreversibile“.

“Noi facciamo una proposta concreta – affermano – si potrebbe valutare, ad esempio, l’utilizzo di parte dei box del mercato coperto, attualmente in disuso, per tamponare l’emergenza di questo momento. Sarebbe una risposta pratica per salvaguardare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità”.

“In passato, soluzioni erano state trovate, proprio perché si era riconosciuto il valore aggiunto che la Pro Loco porta alla nostra città. Non vorremmo che le tensioni e le dinamiche che hanno attraversato questi ultimi mesi finiscano per colpire anche chi ha sempre lavorato per il bene comune. Rivolgiamo dunque un appello all’Amministrazione e a tutte le forze politiche: troviamo insieme una sistemazione dignitosa. Dobbiamo salvaguardare questo patrimonio, non possiamo permettere che venga disperso nell’indifferenza” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Walter Costanza