Maccarese, uno spazio pubblico sarà intitolato alla maestra Liliana Verlich

Il Consiglio comunale di Fiumicino accoglie la proposta di Fabio Zorzi. Un riconoscimento per l’impegno nell’insegnamento, nell’arte e nella vita culturale del territorio

di Dario Nottola

Uno spazio pubblico a Maccarese sarà intitolato a Liliana Verlich, la storica maestra della scuola Marchiafava, artista e donna molto attiva nella vita culturale e associativa del territorio. Lo ha deciso il Consiglio comunale di Fiumicino, accogliendo una proposta del consigliere Fabio Zorzi.

Oltre ad aver accompagnato nella crescita intere generazioni di bambini, Liliana ha dedicato grande impegno alla promozione dell’arte e della creatività. Nella sua storica sede a Maccarese, per anni ha tenuto corsi e laboratori di pittura, ceramica e scultura per bambini e adulti, offrendo importanti occasioni di incontro e partecipazione.

“Sono davvero contento e soddisfatto che la mozione che ho presentato in Consiglio comunale sia diventata una mozione d’aula, sottoscritta e sostenuta da tutti i consiglieri comunali”, sottolinea Zorzi. “Un riconoscimento a una donna che ha dedicato la propria vita all’insegnamento, alla cultura e agli altri, con particolare attenzione ai bambini e alle persone più fragili. Un riconoscimento importante per la nostra comunità, per la scuola Marchiafava, per le maestre, per le famiglie e per le tante generazioni di alunni che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Un ringraziamento a tutti i colleghi consiglieri. La condivisione unanime di questa proposta è la testimonianza del segno profondo che Liliana ha lasciato non solo nella comunità di Maccarese, ma nell’intero territorio del Comune di Fiumicino. Ora al lavoro con gli uffici per individuare lo spazio da intitolare a Liliana”, conclude.

(Foto dal web)