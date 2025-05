Maccarese, venerdì torna il progetto di eco mobilità “Piedibus – Andiamo a scuola…a piedi!”

Il primo dei quattro appuntamenti, vedrà 50 alunni della scuola primaria “E.Marchiafava” che, accompagnati da genitori e insegnanti, percorreranno circa un chilometro per raggiungere la scuola

di Dario Nottola

Torna a Maccarese, dopo il debutto dello scorso anno, il progetto di eco mobilità “Piedibus – Andiamo a scuola…a piedi!“. In quattro appuntamenti, il primo al via venerdì prossimo 9 maggio, saranno complessivamente circa 500 i piccoli alunni della scuola primaria “E.Marchiafava” ad essere coinvolti al progetto, che è un modo “salutare, ecologico, divertente ed economico” per andare e tornare da scuola con un “vero autobus umano” e con adulti-autisti ed adulti-controllori che aprono e chiudono la fila dei bambini.

Il primo dei quattro appuntamenti, lanciati da Programma Natura Aps in collaborazione con il Comune e la Pro Loco Fregene-Maccarese, vedrà circa 50 bambini protagonisti che, alle 8, si raduneranno all’incrocio tra via Giovanna Reggiani e viale Castel San Giorgio. I bambini, con indosso una pettorina catarifrangente, accompagnati da genitori ed insegnanti, percorreranno circa un chilometro per raggiungere la loro scuola. “Un progetto multidisciplinare e trasversale che promuove la mobilità sostenibile, permettendo non solo di diminuire il traffico davanti alla scuola e gli inquinanti emessi dai tubi di scarico delle auto ma anche di fare un’esperienza ecologica, salutare e di socialità – evidenzia il naturalista Riccardo Di Giuseppe, di Programma Natura Aps che ha ideato l’iniziativa – Vogliamo costruire una comunità educante dove gli attori territoriali come associazioni, Pro loco, famiglie, istituzioni, personale scolastico, si impegnano a dare supporto all’educazione ed alla crescita dei nostri bambini e ragazzi. La scuola si apre al territorio ma tutti noi dobbiamo farci trovare pronti. Grazie alla Pro Loco Fregene – Maccarese per la condivisione dell’idea e al Comune di Fiumicino per aver sposato da subito l’iniziativa”.

Le prossime date per il Piedibus sono in agenda il 16, 23 e 30 maggio.