Maccarese, messa in sicurezza sull’asta fluviale del fiume Arrone

Il completamento della pulizia degli argini è prevista entro il mese di aprile

Proseguono i lavori di messa in sicurezza sull’asta fluviale del fiume Arrone. Si tratta di un intervento programmato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Regione Lazio e che rientra nel concetto di manutenzione periodica del corso d’acqua. Il tratto interessato, ha beneficiato di un’azione mirata con l’obiettivo di riportare il fiume a un equilibrio idraulico ed ecologico efficiente. È stato necessario intervenire con la rimozione degli accumuli di detriti e con il taglio della vegetazione spontanea invasiva, garantendo così un regolare deflusso delle acque. Il completamento della pulizia degli argini è prevista entro il mese di aprile.

“Gli effetti dei cambiamenti climatici sono evidenti anche sul nostro territorio, e per affrontarli è essenziale una programmazione costante della manutenzione. Solo in questo modo possiamo restituire ai fiumi la loro capacità di deflusso in sicurezza – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – L’Amministrazione comunale continuerà a impegnarsi affinché ogni intervento necessario sia sollecitato e realizzato dagli enti competenti. Non ci sono alternative alla cura costante e alla prevenzione. Ringrazio per il lavoro eseguito da parte dell’Autorità idraulica della Regione Lazio”.

“Il fiume Arrone attraversa il centro storico di Maccarese ed è un elemento vitale per l’ecosistema locale. Non solo per la sua funzione idraulica, ma anche per il valore storico e ambientale che porta con sé. La sua gestione oculata è quindi una priorità per noi, affinché possa continuare a scorrere in sicurezza, senza mettere a rischio le abitazioni, le infrastrutture e l’ambiente circostante. Il nostro impegno sarà quello di rafforzare la collaborazione con gli enti preposti, affinché la manutenzione del fiume e delle sue sponde sia sempre tempestiva e mirata” conclude Giovanna Onorati