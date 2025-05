Maccarese, domenica 11 maggio disciplina di traffico provvisoria per la “pedalata cicloturistica”

Disciplina valida per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti

In occasione della festa patronale, la parrocchia di San Giorgio a Maccarese, ha organizzato una pedalata cicloturistica per il giorno 11 maggio. Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione, verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti.

Chiusura al traffico veicolare, (con partenza della pedalata cicloturistica dal Piazzale antistante la Parrocchia di San Giorgio Maccarese) della pista ciclabile di Viale di Castel San Giorgio con direzione Roma, all’altezza del civico 173 deviazione su Via Corona Australe, Via della Muratella, cavalcavia di Maccarese, Via della Muratella Nuova, Via di Maccarese (tratto comune di Fiumicino), e ritorno percorrendo le medesime strade, fino a Viale Castel San Giorgio civico 302 presso il piazzale della Chiesa di San Giorgio in Maccarese comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti, dalle ore 09.00 del 11 Maggio 2025, fino al termine della manifestazione presso il Piazzale antistante la Parrocchia di San Giorgio in Maccarese.

