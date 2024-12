Maccarese, al via i lavori di manutenzione ordinaria dell’edificio storico ex stazione sanitaria

Baccini: “Vogliamo preservare il nostro patrimonio storico creando nuovi spazi di incontro e crescita per i cittadini”

Sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria dell’edificio storico “ex stazione sanitaria di Maccarese”, situato in via Castel San Giorgio, attualmente in disuso. L’intervento rappresenta un primo passo fondamentale verso il recupero di questa struttura, costruita tra il 1930 e il 1935 e inaugurata nel 1937 nel contesto della storica bonifica e destinato a stazione sanitaria, per fornire assistenza e cure mediche agli abitanti del territorio limitrofo.

L’obiettivo è preservare e valorizzare un edificio che racconta un capitolo importante della storia del territorio, legato al risanamento delle paludi e allo sviluppo agricolo avviato nei primi decenni del XX secolo. L’intervento rientra in una strategia più ampia di riqualificazione del patrimonio storico e culturale della località di Maccarese, in linea con il “Piano straordinario di interventi per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale”.

Il progetto di riqualificazione prevede interventi di pulizia della corte esterna e dell’interno dell’edificio, la rimozione dei materiali di risulta accumulati nel tempo, il ripristino degli intonaci interni e la tinteggiatura delle superfici; una manutenzione ordinaria che sarà propedeutica a successivi lavori straordinari.

“Il nostro obiettivo è quello di restituire alla comunità un luogo che sappia accogliere progetti innovativi come programmi di inclusione sociale, valorizzazione delle tradizioni locali e promozione del turismo – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Vogliamo preservare il nostro patrimonio storico e al contempo creare nuovi spazi di incontro e crescita per i cittadini. La storia di Maccarese è un tesoro da custodire, e con questo intervento facciamo un passo importante per preservare le nostre radici, ma anche per guardare al futuro con uno spirito innovativo”.

L’edificio, che si estende per circa 1.000 mq, suddiviso in 4 unità immobiliari e caratterizzato da uno stile architettonico neoclassico, sarà destinato a ospitare iniziative, come programmi di housing sociale, laboratori culturali ed artigianali, eventi educativi e percorsi turistici sostenibili che valorizzino le bellezze naturalistiche circostanti, tra cui l’Oasi WWF, il Castello di San Giorgio e le vasche di Maccarese.

L’immobile è facilmente raggiungibile tramite l’autostrada Roma-Civitavecchia, all’uscita Fregene, altrimenti attraverso la Strada Statale Via Aurelia o attraverso percorsi interni che costeggiano le piste dell’aeroporto Leonardo Da Vinci.