Maccarese, 50 bambini protagonisti del progetto Piedibus a Maccarese- Andiamo a scuola…a piedi!” (VIDEO)

Torna il progetto di eco mobilità promosso da Programma Natura Aps in collaborazione con il Comune, la Pro Loco Fregene-Maccarese e Free-Mac

di Dario Nottola

Un’esperienza civica e sostenibile che si rinnova…ripartita oggi con il “piede” giusto. Sono stati circa 50 i bambini della scuola primaria “E. Marchiafava” ad essere protagonisti attivi, questa mattina a Maccarese, del ritorno del progetto di eco mobilità “Piedibus a Maccarese- Andiamo a scuola…a piedi!“: un modo salutare, ecologico ed economico per andare e tornare da scuola grazie ad un “vero autobus umano” e con adulti-autisti ed adulti-controllori che aprono e chiudono la fila dei bambini.

Si è trattato del primo di quattro appuntamenti, promossi da Programma Natura Aps in collaborazione con il Comune, la Pro Loco Fregene-Maccarese e Free-Mac. Bambini ed insegnanti, alla presenza del vice Sindaco Giovanna Onorati, sono partiti intorno alle 8, dall’incrocio tra via Giovanna Reggiani e viale Castel San Giorgio per arrivare alla scuola. I bambini, con indosso una pettorina gialla catarifrangente, accompagnati da genitori ed insegnanti, hanno percorso in sicurezza circa un chilometro.

“Anche quest’anno siamo partiti con tanto entusiasmo. Abbiamo finalmente istituzionalizzato il progetto con l’istallazione della segnaletica verticale e orizzontale. Un progetto condiviso con la scuola Marchiafava il Comune di Fiumicino, Programma Natura la Pro Loco Fregene – Maccarese e FreeMac. Voglio ringraziare i bambini, le insegnanti, i genitori ed il vice sindaco ed insegnante Giovanna Onorati che, fin da subito, ha sposato questa iniziativa. I nostri bambini hanno bisogno di una comunità educante e noi dobbiamo farci trovare pronti”, ha evidenziato al termine della mattinata il naturalista Riccardo Di Giuseppe, di Programma Natura Aps che ha ideato l’iniziativa. Le prossime date per il Piedibus a Maccarese sono fissate per il 16, 23 e 30 maggio. In tutto saranno coinvolti circa 500 bambini della scuola.