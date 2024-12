Lutto, Opposizone: “Un Natale di tristezza per la Città di Fiumicino”

“Dopo la tragica perdita di Claudio e Massimo Di Biase l’addio ad Alessandra Colonna”

“È un Natale intriso di tristezza per il territorio di Fiumicino, già profondamente segnato dalla tragica perdita di Claudio e Massimo Di Biase. Oggi, con il cuore colmo di dolore, abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Alessandra Colonna. Così un giorno di festa si è trasformato in una giornata di lutto e di profondo sconforto” lo dichiarano i Consiglieri Comunali Ezio Di Genesio Pagliuca, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi (Partito Democratico), Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli (Lista Civica per Ezio), Barbara Bonanni (Sinistra Italiana e Reti Civiche).

“Fino a pochi giorni fa – ricordano i consiglieri – Alessandra era con noi, presente e attiva durante il Consiglio comunale, un’aula che l’aveva vista protagonista come Assessora alle Politiche sociali. Ma il suo impegno andava ben oltre: tutta la sua vita è stata una battaglia costante per sostenere i più fragili e dare voce ai più deboli. Qualche giorno fa, in occasione degli auguri di Natale, ci siamo ritrovati al mercatino di Focene”.

“Il 2024 rimarrà tristemente impresso nella memoria della nostra comunità come un anno nero, che ci ha portato via persone straordinarie, uniche nei loro ruoli e insostituibili nel loro valore umano. Oggi, senza Alessandra, ci sentiamo ancora più poveri, come comunità e come persone. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto intorno alla sua famiglia, certi che il ricordo del suo impegno e del suo cuore grande rimarrà vivo in tutti noi” concludono i consiglieri comunale dell’Opposizione