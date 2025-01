Lutto nel Comune di Fiumicino: scomparso Danilo Tamburrini, dipendente dei Lavori Pubblici

Il ricordo dei colleghi: “Una persona gentile, disponibile e sempre pronta a dare il proprio contributo con professionalità e umanità”

Con profondo dolore l’Amministrazione di Fiumicino comunica la scomparsa di un dipendente comunale, Danilo Tamburrini, impiegato presso gli uffici dei Lavori Pubblici, venuto a mancare ieri sera, a soli 46 anni, a causa di un malore improvviso.

“Una persona gentile, disponibile e sempre pronta a dare il proprio contributo con professionalità e umanità”, questo il ricordo di tutti i colleghi e gli amici che questa mattina hanno appreso la triste notizia. La sua prematura scomparsa lascia sgomenti e profondamente addolorati tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

“La scomparsa improvvisa di Danilo ci colpisce nel profondo, in un momento in cui già diversi lutti hanno segnato la nostra città negli ultimi mesi. Perdiamo una persona che ha sempre dato tanto a questo Comune e che sarà ricordata per la sua umanità e il suo impegno. A nome mio, dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, esprimo vicinanza e solidarietà alla famiglia e agli amici in questo momento di grande dolore” dichiara il Sindaco, Mario Baccini

