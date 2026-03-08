Litorale di Fiumicino, al via i bandi per le concessioni demaniali

Gare pubbliche per chioschi e stabilimenti balneari. Baccini: “Un passaggio storico per il demanio marittimo”

La Giunta comunale ha approvato una delibera con cui vengono avviate le procedure per la pubblicazione dei bandi di gara finalizzati all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo presenti sul litorale del Comune di Fiumicino.

Il provvedimento recepisce quanto previsto dalla normativa europea e nazionale, che stabilisce l’obbligo di assegnare le concessioni demaniali attraverso procedure pubbliche, trasparenti e competitive, con una durata limitata e senza rinnovi automatici.

Il Comune di Fiumicino intende ora proseguire e completare le procedure per l’assegnazione delle concessioni disponibili lungo i 24 km di costa di propria competenza. A tal fine è stata svolta un’attività istruttoria tecnica congiunta tra gli uffici comunali, la Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio.

La pubblicazione dei bandi per le concessioni demaniali riguarderà due categorie: chioschi e stabilimenti balneari. Dopo la pubblicazione dei bandi, i termini per la presentazione delle domande saranno di 120 giorni per i chioschi e 90 giorni per gli stabilimenti, per favorire la più ampia partecipazione.

“Si tratta di una delibera di grande importanza, destinata a segnare un passaggio storico per il demanio marittimo a livello nazionale. Non era mai accaduto prima che venissero pubblicati così tanti bandi contemporaneamente” dichiara il Sindaco, Mario Baccini.

“Ringrazio gli uffici comunali, che con grande impegno sono riusciti a rimettere ordine dopo anni di una gestione discutibile, affrontando questioni rimaste irrisolte per decenni, come quella dei condoni risalenti a oltre trent’anni fa – prosegue il Primo Cittadino – E’ stata effettuata una ricognizione delle concessioni e delle opere presenti sul demanio marittimo, verificando titoli edilizi e autorizzazioni, anche in vista delle eventuali procedure di incameramento previste dal Codice della Navigazione. Un lavoro scrupoloso che contribuirà a cambiare il volto del nostro litorale. – Alla luce delle nuove normative, infatti, le concessioni avranno caratteristiche diverse. Saranno previsti, ogni 300 metri circa, ad esempio, varchi di accesso al mare e la possibilità di garantire la visibilità dell’arenile dalla strada.”

“Dopo aver raggiunto questo risultato che definirei epocale – rimarca – continueremo a mantenere alta l’attenzione sull’uso pubblico del demanio: il Codice della Navigazione stabilisce infatti che la concessione possa essere affidata a soggetti privati, ma sempre in modo compatibile con la fruizione pubblica. Al centro di questo percorso ci sono i servizi ai cittadini e alla comunità: strutture più accessibili, attenzione al risparmio energetico e una maggiore sensibilità verso la tutela dell’ambiente.”

“La nostra amministrazione guarda al futuro: una volta assegnate le concessioni, saranno attivati controlli rigorosi per verificare che tutti gli impegni previsti siano effettivamente rispettati, nell’interesse della comunità , del turismo e delle nostra bellissima Città.” Conclude Mario Baccini