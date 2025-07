L’Isola Sacra piange la scomparsa della signora Immacolata Iovinella, conosciuta da tutti come “Titina”

Baccini: “Alla sua famiglia, ai figli Vincenzo e Carlo, va il nostro abbraccio più sincero”

Una notizia triste ha colpito oggi, l’Isola Sacra, che si stringe attorno alla famiglia Russo per la scomparsa della signora Immacolata Iovinella, conosciuta da tutti come Titina, vedova di Gerardo Russo e madre di Vincenzo e Carlo, titolari della storica Caffetteria Russo.

Le condoglianze del Primo Cittadino, Mario Baccini “A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Russo per la scomparsa della signora Immacolata Iovinella, per tutti ‘Titina’, che con il suo sorriso gentile e il suo animo accogliente, ha rappresentato un punto di riferimento all’interno della storica Caffetteria Russo, simbolo di socialità e tradizione per il nostro territorio“.

“Alla sua famiglia, ai figli Vincenzo e Carlo, va il nostro abbraccio più sincero, in questo momento difficile. Fiumicino perde una donna speciale, ma ne conserva il ricordo e l’affetto.” conclude il sindaco