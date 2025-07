Liburna salva per miracolo, Califano: “Ora al lavoro per non perdere questa opera d’arte”

“L’amministrazione comunale di Fiumicino e la Regione Lazio devono continuare questo percorso”

“La Liburna non è semplicemente il sogno del Maestro Carmosini. Non è semplicemente una riproduzione in scala ‘uno a uno’ di un’antica nave da incursione romana. La Liburna in questi anni è diventata un simbolo per Fiumicino e per l’intera Regione Lazio. Una straordinaria opera d’arte, studiata dalle più importanti università estere per la sua accuratezza, che vogliamo diventi il prima possibile patrimonio di tutti” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano

“Ecco perché – aggiunge – l’incendio che oggi l’ha lambita, distruggendo però molte delle attrezzature, è l’ennesimo campanello d’allarme. In questi anni ci siamo adoperati per trovare i fondi per portare a termine questa impresa. Ora l’amministrazione comunale di Fiumicino e la Regione Lazio devono continuare questo percorso“.

“Per quanto riguarda gli incendi, purtroppo, la situazione è sotto gli occhi di tutti. Fiumicino e l’intera Regione sono sotto attacco. Chiediamo con forza che venga istituita una task force che possa studiare un piano d’azione e di prevenzione per evitare che ogni giorno il nostro territorio sia devastato da roghi e nubi tossiche” conclude Michela Califano