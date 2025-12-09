Le aree demaniali di Piazzale Mediterraneo e la Stazione Marittima consegnate al Comune

Formalizzato l’accordo con Autorità Portuale e Capitaneria di Porto: spazi strategici restituiti alla città per eventi, servizi e rilancio dell’area costiera

di Fernanda De Nitto

Attraverso la firma di un atto ufficiale l’Amministrazione Comunale di Fiumicino è divenuta proprietaria dell’area demaniale esterna di Piazzale Molinari, ex Piazzale Mediterraneo, e degli spazi interni della Stazione Marittima.

Presenti alla cerimonia di consegna il Sindaco Mario Baccini, il Capo del Compartimento Marittimo di Roma, Capitano di Vascello (CP) Emilio Casale, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Raffaele Latrofa, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, il Vice Sindaco Giovanna Onorati e gli assessori Stefano Costa e Angelo Caroccia.

La consegna ha riguardato un’area portuale di superficie complessiva di 7.000 mq, comprendente l’ex Stazione Marittima di 235 mq coperti e relativo spazio scoperto di 110 mq, insistente presso l’area di Piazzale Mediterraneo.

“Con il verbale di consegna delle aree demaniali marittime suggelliamo un momento importante per lo sviluppo di Fiumicino, in quanto tale accordo strategico ci consente di governare tutte le aree pubbliche demaniali, comprese tra Piazzale Mediterraneo e la Stazione Marittima, che saranno messe a servizio della Città, al fine di per poter usufruire in maniera diretta delle aree, ovviamente soggette a norme e clausole gestionali” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini

“Sono soddisfatto per aver restituito all’utilizzo della cittadinanza il Piazzale sito a ridosso della costa di Fiumicino – ha affermato il Comandante della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, Capitano di Vascello Emilio Casale – Sono sicuro che il Comune metterà in atto tutte quelle attività che renderanno l’area un bene in più, importante per la cittadinanza e per i numerosi turisti che transitano nel comune costiero. L’area diverrà un luogo del quale beneficeranno tutti con lodevoli ed importanti attività promosse dell’Amministrazione Comunale. Ringrazio il Comune di Fiumicino per la responsabilità assunta insieme con l’Autorità Portuale e l’Autorità Marittima”.

“Tale firma sancisce un proficuo rapporto di collaborazione avviato dall’inizio del mio mandato con il Comune di Fiumicino e la Direzione Marittima. In questi primi mesi di attività ho ben compreso che tale luogo, che oggi andiamo a cedere all’Amministrazione Comunale, è già, fortunatamente, in passato, stato utilizzato dalla popolazione in occasione di manifestazioni pubbliche, culturali e sociali. – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa – Come mio primario obiettivo ritengo che l’Autorità debba essere veramente di sistema, in quanto costituita da 3 importanti luoghi, Fiumicino, Gaeta e Civitavecchia, che tratterò con assoluta parità di considerazione ed attenzione, impegnandoci nell’essere un sistema che collabora con le istituzioni del luogo mediante atti formali, come quello di oggi, sulla base delle esigenze della cittadinanza”.

“Mi ritengo personalmente soddisfatto del fatto che il piazzale e la Stazione Marittima siano a disposizione della Città, quale luogo nato come biglietteria per i traghetti veloci diretti alle isole pontine che nel tempo si è trasformato e che non è escluso, grazie anche alla sinergia con il Comune, possa nel tempo tornare alla sua funzione originale, mettendolo oggi a disposizione dei cittadini” ha concluso Latrofa