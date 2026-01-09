Lavori fermata Pigneto: modifiche alla circolazione dei treni regionali, anche FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto

I lavori si svolgeranno nei fine settimana del 9 – 11 gennaio e 30 gennaio – 1 febbraio

di Dario Nottola



Nei fine settimana del 9–11 gennaio e 30 gennaio–1 febbraio la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.



I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale delle linee FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma–Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo Express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

I treni Intercity Milano–Napoli/Salerno, Prato–Napoli, Milano–Reggio Calabria e Intercity Notte Torino–Salerno e Milano–Siracusa/Palermo — solo nelle giornate di sabato e domenica — subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.