Lavori di pulizia e messa in sicurezza su via del Fontanile di Mezzaluna

Zorzi: “Un intervento atteso che restituisce decoro e sicurezza alla viabilità”

“Da alcuni giorni sono in corso importanti lavori di pulizia e messa in sicurezza lungo via del Fontanile di Mezzaluna, un’arteria che da tempo necessitava di un intervento di manutenzione straordinaria” lo dichiara il Consigliere comunale del Pd, Fabio Zorzi.

“Le operazioni – prosegue – eseguite dal reparto Manutenzione AMA del Comune di Roma, interessano un tratto di circa 3,5 chilometri e stanno restituendo piena visibilità e fruibilità a una strada che da anni versava in condizioni di incuria: la vegetazione spontanea aveva infatti invaso i bordi stradali, riducendo la visibilità e restringendo le carreggiate, con conseguenti rischi per automobilisti e pedoni. Grazie a questo intervento, il guard rail è stato nuovamente reso visibile e i margini pedonali sono tornati pienamente fruibili, migliorando in modo significativo la sicurezza e il decoro della zona”.

“Un ringraziamento particolare – aggiunge – va a Elio Tomassetti, Presidente del Municipio XII di Roma, e all’Assessore Francesco Geraci, che hanno prontamente accolto le richieste presentate a nome delle cittadine e dei cittadini e predisposto l’avvio dei lavori”.

“È importante sottolineare che l’intervento ha interessato anche un tratto non strettamente a servizio dei cittadini del Comune di Roma, ma comunque molto utilizzato dai residenti di Fiumicino. Un gesto che testimonia attenzione, spirito di collaborazione e una visione ampia del servizio pubblico, orientata al bene dell’intera comunità, oltre i confini amministrativi. Un segnale concreto di ritorno alla normalità e di cura del territorio, che i cittadini attendevano da anni” conclude Fabio Zorzi