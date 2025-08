Largo Marinai d’Italia, Consiglieri Comunali Fratelli d’Italia: “Un’opera di pregio e un punto di aggregazione reale”

“Segna una tappa significativa per la nostra città, ora tocca a tutti custodirla”

Dopo la serata di festa e grande partecipazione, alla presenza delle autorità istituzionali, civili e militari, per l’inaugurazione della nuova area pedonale della Darsena, intitolata “Largo Marinai d’Italia”, le dichiarazioni dei consiglieri comunali di Fratelli D’Italia, presenti alla cerimonia.

“L’inaugurazione della nuova area pedonale della Darsena, intitolata Largo Marinai d’Italia, segna una tappa significativa per la nostra città. È la dimostrazione concreta di quanto sia importante investire, progettare e spendere bene le risorse pubbliche per lasciare opere durature e di pregio, che restano patrimonio di tutti”.

“Fiumicino ha oggi finalmente – aggiungono – una vera piazza, un luogo pensato per l’incontro, la socialità, il passeggio. In un momento storico in cui l’aggregazione è sempre più difficile, Largo Marinai d’Italia diventa un simbolo di qualità urbana e sociale, un luogo a disposizione di tutta la comunità. Ma è importante ricordare che questo spazio non è solo dell’amministrazione: è di ogni cittadino, ed è compito di tutti custodirlo, valorizzarlo e farlo vivere ogni giorno”.

Roberto Feola sottolinea con soddisfazione anche il lavoro fatto dietro le quinte: “Come Presidente della Commissione Lavori Pubblici ho seguito da vicino la progettazione e l’iter dell’opera, in costante coordinamento con gli uffici e l’amministrazione. È un progetto che ci rende orgogliosi: frutto di un lavoro sinergico e ben fatto, che oggi si presenta ai cittadini nella sua piena bellezza e funzionalità”.

“Largo Marinai d’Italia non è solo un nuovo spazio urbano: è un segno di crescita e di rispetto per la nostra identità. È il modo in cui Fiumicino si sta ripensando come città viva, moderna, ma salda nei suoi valori” concludono Cerulli, Fata, Feola e Prete