L’aeroporto di Fiumicino premiato come miglior scalo d’Europa 2024

Baccini: “Un riconoscimento meritato che conferma l’eccellenza del nostro aeroporto”

L’aeroporto intercontinentale Leonardo Da Vinci di Fiumicino è stato premiato come miglior scalo d’Europa 2024 per l’ottavo anno consecutivo. Un riconoscimento di grande prestigio, ottenuto nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, tra 119 aeroporti europei partecipanti. Lo scalo si è distinto per l’elevata qualità dei servizi offerti ai viaggiatori, confermandosi un punto di riferimento a livello internazionale.

“Un riconoscimento meritato che conferma l’eccellenza del nostro aeroporto e l’impegno costante nella qualità dei servizi offerti da Aeroporti di Roma – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Fiumicino rappresenta non solo un’infrastruttura strategica per il traffico aereo internazionale, ma anche un modello di innovazione, efficienza e accoglienza per milioni di passeggeri”.

“L’aeroporto Leonardo Da Vinci è un motore economico e occupazionale centrale per la nostra città. I miei complimenti vanno al direttivo di ADR, agli operatori aeroportuali e a tutto il personale che ogni giorno garantisce standard elevati di accoglienza e sicurezza. Continueremo a collaborare per rafforzare il ruolo di Fiumicino come porta d’accesso strategica per l’Italia e per il mondo” conclude il Primo Cittadino