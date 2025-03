L’aeroporto di Fiumicino è il migliore d’Europa per l’8° anno consecutivo

Premiata la qualità dei servizi ai passeggeri. A stabilirlo Aci World, l’associazione internazionale di categoria degli aeroporti di tutto il mondo

Per l’ottavo anno consecutivo l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino è stato decretato miglior scalo d’Europa per il 2024, nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Ad affiancarlo nuovamente anche il “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, premiato come “Best Airport in Europe” nella categoria da 2 a 5 milioni di passeggeri.

Con il punteggio record mai registrato prima di 4,61 (su una scala di valutazione che va da 1 al massimo di 5), Roma Fiumicino, si posiziona, nel 2024, al primo posto tra tutti i 119 aeroporti europei partecipanti al sondaggio ed è l’unico tra i grandi hub internazionali, insieme a Singapore, ad aggiudicarsi tutte le categorie di premi. Con questo risultato, inoltre, il Leonardo Da Vinci, che nel 2024 ha sfiorato i 50 milioni di transiti, è anche l’aeroporto in cui si registra la maggiore soddisfazione dei passeggeri tra tutti gli aeroporti con traffico superiore ai 25 milioni di viaggiatori annui in EMEA (Europe, Middle East, and Africa) e America.

Sono queste le principali evidenze del sondaggio “Airport Service Quality” (ASQ) – condotto dall’associazione internazionale di categoria degli aeroporti di tutto il mondo, Airports Council International (ACI) World, in collaborazione con Amadeus, azienda leader nel settore delle tecnologie per il settore travel – che ha analizzato le preferenze e il tasso di gradimento di circa settecentomila passeggeri in oltre 360 aeroporti in tutto il mondo su oltre 30 indicatori relativi all’esperienza aeroportuale.

Grazie ad una rigorosa metodologia di analisi, questo rilevamento raccoglie infatti, in tempo reale, i feedback dei viaggiatori sulla qualità espressa da una vasta gamma di servizi aeroportuali negli scali a livello globale.

Oltre al “Best Airport” award, Roma Fiumicino è stato premiato, anche quest’anno, nelle altre sottocategorie considerate:

– Airport with the Most Dedicated Staff in Europe;

– Easiest Airport Journey in Europe;

– Most Enjoyable Airport in Europe;

– Cleanest Airport in Europe.

A contraddistinguersi a livello internazionale, tra gli scali gestiti da Aeroporti di Roma, è anche, per il secondo anno consecutivo, il “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, decretato “miglior aeroporto in Europa tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri” che, per la prima volta, è risultato vincitore anche nella categoria “Airport with the Most Dedicated Staff in Europe”. L’annuncio di questi importanti riconoscimenti per i due scali romani sarà successivamente celebrato in una cerimonia di premiazione che si terrà in occasione dell’ACI World Airport Experience Summit a Guanghzou, in Cina, dall’8 all’11 settembre 2025.

“Anche quest’anno gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri: un riconoscimento sempre più importante, non scontato, che ancora una volta testimonia la dedizione, passione e impegno delle nostre persone e di tutti i colleghi delle aziende, enti ed istituzioni che lavorano sinergicamente nei nostri scali” ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma

“Guardando alle previsioni di traffico per quest’anno e per i prossimi anni – aggiunge – siamo consapevoli che, per poter continuare a garantire questo livello di qualità e servizi sempre più innovativi, sia urgente poter sviluppare, in modo pienamente sostenibile, le infrastrutture dell’Aeroporto di Fiumicino, grazie ad importanti investimenti autofinanziati già pronti, con l’obiettivo di competere al livello degli altri grandi hub geograficamente più prossimi, con prospettive di sviluppo già tracciate. Solo in questo modo potremo consolidare il ruolo di primo piano che l’Italia, destinazione turistica di riferimento globale e piattaforma di transito ad elevato potenziale, merita nei flussi di connettività aerea a livello internazionale” conclude Marco Troncone

Per celebrare il riconoscimento ricevuto dal sondaggio ASQ, Aeroporti di Roma ha lanciato oggi una nuova campagna di comunicazione che ha come assoluto protagonista “Adryx”, la nuova mascotte del “Leonardo da Vinci”, un ambasciatore interstellare, esperto di qualità ed innovazione, che sbarca sulla Terra per scoprire il segreto dell’eccellenza. All’interno dello scalo, i passeggeri potranno quindi incontrarlo, ottenere gadget esclusivi e divertirsi con sfide, quiz e giochi interattivi a tema aeroportuale, imparando curiosità e suggerimenti utili per rendere la loro esperienza di viaggio ancora più fluida.