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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 5 Maggio 2026

L’acqua che unisce: Fiumicino al centro del futuro sostenibile

Il sindaco Mario Baccini alla presentazione della Settimana della Bonifica: “risorse idriche e tutela del territorio al centro del confronto”

 

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della 26ª edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, in programma giovedì 7 maggio alle ore 11:30 presso l’impianto di Focene, in viale delle Idrovore di Fiumicino 304.

 

L’iniziativa, promossa da ANBI e dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord, rappresenta un importante momento di confronto sui temi della gestione delle risorse idriche, della tutela del territorio e della sostenibilità ambientale. Il tema scelto per l’edizione 2026, “L’acqua coltiva la pace”, sottolinea il valore strategico dell’acqua come elemento necessario per lo sviluppo, la sicurezza alimentare e la cooperazione tra territori.

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Baccini bonifica Focene idrovore
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