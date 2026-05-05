L’acqua che unisce: Fiumicino al centro del futuro sostenibile

Il sindaco Mario Baccini alla presentazione della Settimana della Bonifica: “risorse idriche e tutela del territorio al centro del confronto”

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della 26ª edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, in programma giovedì 7 maggio alle ore 11:30 presso l’impianto di Focene, in viale delle Idrovore di Fiumicino 304.

L’iniziativa, promossa da ANBI e dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord, rappresenta un importante momento di confronto sui temi della gestione delle risorse idriche, della tutela del territorio e della sostenibilità ambientale. Il tema scelto per l’edizione 2026, “L’acqua coltiva la pace”, sottolinea il valore strategico dell’acqua come elemento necessario per lo sviluppo, la sicurezza alimentare e la cooperazione tra territori.