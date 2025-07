La “Zona a traffico limitato” su via Torre Clementina non piace a tutti i commercianti

È polemica sulla presenza “ballerina” della Polizia locale a causa della carenza di organico.

di Umberto Serenelli

Luci e ombre della sgradita “zona a traffico limitato” nel centro storico di Fiumicino. La sperimentazione per eliminare la sosta selvaggia, in vigore venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18 alle 24, viene difesa con decisione dall’assessore alla Mobilità, Angelo Caroccia, contro cui però si schiera il capogruppo del Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca. Il leader dell’opposizione, infatti, contesta la decisione sottolineando il “fatto che non funziona così come attuata” e soprattutto non risolve il problema del “caos parcheggi”. Il consigliere ritiene che la “Ztl è diventata un ostacolo e molti turisti scelgono di non venire nel borgo peschereccio”. Alla luce di ciò chiede che il “progetto venga immediatamente sospeso e si proceda a convocare le Commissioni consiliari coinvolgendo le categorie interessate”.

In realtà, la scorsa settimana, l’Assessorato aveva convocato i commercianti del Borgo e concordato alcune variazioni alla Ztl. “Con l’amministrazione abbiamo trovato un compromesso – precisa Gianluca Consiglio, presidente dell’associazione commercianti di via Torre Clementina –. Nella circostanza è stata proposta la modifica circa l’orario di chiusura della strada. Suggerito poi di annullarlo la domenica sera perché riteniamo inutile impedire il transito ai veicoli a causa della ridotta presenza dei clienti. Per ultimo, è stato proposto un sistema ‘Kiss&Go’ che ha ottenuto un notevole successo all’aeroporto Leonardo da Vinci”. Alla fine i ristoratori sono rimasti soddisfatti del vertice con il Comune. “Direi un proficuo scambio di vedute – commenta l’assessore Caroccia – con suggerimenti che potranno essere presi in considerazione una volta terminata la sperimentazione”.

È invece contrario il ristoratore Marco Solazzi, che lamenta un calo di clienti proprio a causa della chiusura della principale strada del centro storico. Sulla stessa onda anche altri esercizi che alimentano le polemiche. Le principali lamentele vengono rivolte da qualcuno sulla presenza “ballerina” della Polizia locale all’ingresso di via Torre Clementina, incrocio via degli Orti. Nonostante la segnaletica, la pattuglia dei vigili alle ore 22.30 interrompe il servizio, che non è affatto garantito all’altro ingresso in via Orbetello. Questo a causa della cronica carenza di organico di berretti bianchi.