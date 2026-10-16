La Regione Lazio trasferisce immobili al Comune di Fiumicino: lunedì la conferenza stampa

L’appuntamento è fissato per il 19 ottobre alle ore 11 nell’Aula Consiliare. Presente l’assessore regionale Fabrizio Ghera. Saranno illustrati i dettagli del trasferimento e le prospettive di utilizzo del patrimonio immobiliare

Nuovi immobili dalla Regione Lazio al Comune di Fiumicino. Un passaggio importante nella gestione del patrimonio pubblico, che sarà al centro della conferenza stampa in programma lunedì 19 ottobre, alle ore 11, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino.

All’incontro prenderà parte Fabrizio Ghera, assessore della Regione Lazio alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Ciclo dei Rifiuti, al Demanio e al Patrimonio.

Nel corso della conferenza saranno illustrati i dettagli dell’operazione, con particolare attenzione agli immobili interessati dal trasferimento e alle prospettive legate al loro futuro utilizzo da parte dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per fare il punto sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e sulle opportunità che il passaggio di proprietà potrà offrire al territorio di Fiumicino.

Resta ora da conoscere quali siano gli edifici coinvolti, la loro destinazione e gli eventuali progetti che il Comune intenderà sviluppare per rispondere alle esigenze della città e della comunità locale.

Maggiori dettagli emergeranno durante l’appuntamento istituzionale di lunedì, quando saranno presentati i contenuti del trasferimento e le prospettive di gestione degli immobili da parte dell’ente comunale.