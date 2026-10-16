“International Street Food” a Villa Guglielmi: scattano divieti di transito e sosta dal 16 al 18 ottobre

Modifiche temporanee alla viabilità in via di Villa Guglielmi per consentire lo svolgimento della manifestazione. Stop alla circolazione e divieto di parcheggio con rimozione forzata nell’area interessata dall’evento

In occasione della manifestazione “International Street Food”, in programma dal 16 al 18 ottobre 2026, cambierà temporaneamente la viabilità in via di Villa Guglielmi. Per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti, è stata infatti disposta una disciplina provvisoria del traffico che prevede limitazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli.

Nel dettaglio, dalle ore 8 di venerdì 16 ottobre fino alle ore 24 di domenica 18 ottobre, e comunque fino al completamento delle operazioni di rimozione delle strutture utilizzate per la manifestazione, sarà istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Le restrizioni interesseranno via di Villa Guglielmi, nel tratto in direzione via Roma, lato parco, compreso tra il primo e il secondo ingresso della Villa, per una superficie complessiva di 439 metri quadrati. Il divieto di sosta riguarderà anche gli spazi normalmente destinati al parcheggio delle automobili.

Per motivi di pubblica sicurezza, tutti i varchi di ingresso e uscita dell’area interessata saranno delimitati e interdetti mediante l’installazione di transenne. Le limitazioni non si applicheranno ai mezzi di soccorso e di emergenza, ai quali sarà comunque garantito l’accesso.

Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’International Street Food, appuntamento dedicato alla gastronomia di strada.

L’ordinanza prevede inoltre la possibilità di riaprire anticipatamente al traffico le aree interdette, qualora la manifestazione dovesse concludersi prima del termine stabilito e venissero ripristinate le condizioni necessarie alla circolazione.

Per i residenti e gli automobilisti che abitualmente percorrono la zona, l’invito è dunque a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo eventuali percorsi alternativi, così da evitare disagi durante i tre giorni della manifestazione.