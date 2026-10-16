Focene, nuovo piano del trasporto pubblico: cittadini in piazza contro il rischio di perdere la Linea 1

Il Nuovo Comitato Cittadino Focene lancia l’allarme sulle modifiche previste da Astral: “Studenti costretti a percorrere due chilometri a piedi per raggiungere le fermate”

di Fernanda De Nitto

Il Nuovo Comitato Cittadino Focene è sceso in piazza per manifestare le proprie perplessità rispetto al nuovo piano di gestione del Trasporto Pubblico Locale.

Cittadini e rappresentanti dell’organizzazione hanno voluto rendere pubblico il loro sgomento riguardo la programmazione futura del servizio che con l’unità di rete regionale, gestita da Astral Spa, vedrà applicarsi una serie di modifiche consistenti alle linee, tutt’oggi in essere con la Trotta Bus. Presenti alla manifestazione anche i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca, Paola Meloni e Paolo Calicchio.

“Con l’avvio del nuovo piano del trasporto pubblico locale rischiamo di essere nuovamente privati di un servizio essenziale per la nostra comunità. Da quanto si apprende, infatti, i mezzi non percorreranno più viale di Focene, come attualmente previsto dalla Linea 1, ma transiteranno esclusivamente su viale Coccia di Morto – dichiarano dal Comitato – Una scelta che comporterebbe notevoli disagi per i residenti e, soprattutto, per gli studenti, che sarebbero costretti a percorrere mediamente circa due chilometri a piedi per raggiungere le fermate lungo la strada principale. Il passaggio della navetta all’interno della località rappresenta una conquista importante per il territorio, frutto di un obiettivo finalmente raggiunto, che oggi consente a studenti, pendolari e cittadini di usufruire di un collegamento fondamentale per gli spostamenti quotidiani. Perdere questo servizio significherebbe compiere un passo indietro”.

“Siamo consapevoli – proseguono dal Comitato – che l’attuale servizio di trasporto pubblico locale versi ormai in condizioni di forte precarietà, tra corse frequentemente soppresse, carenza di personale legata anche ai continui ritardi nel pagamento degli stipendi, autobus sovraffollati e mezzi ormai obsoleti. Una situazione che non garantisce ai pendolari un servizio efficiente e dignitoso. Proprio per questo ci saremmo aspettati che il nuovo piano rappresentasse un’occasione concreta di miglioramento, attraverso una programmazione più attenta alle esigenze di un territorio vasto e diversificato come quello di Fiumicino”.

Alcuni rappresentanti del Comitato hanno inoltre seguito da vicino l’iter di presentazione della futura gestione del servizio, partecipando alle commissioni consiliari e alle sedute del Consiglio comunale. Dall’esame del piano sono emerse ulteriori perplessità, soprattutto per quanto riguarda la programmazione delle corse e gli intervalli tra un passaggio e l’altro, che, secondo il Comitato, non terrebbero adeguatamente conto delle criticità legate al traffico e delle reali necessità degli utenti.

“Un altro aspetto che desta forte preoccupazione – concludono dal Comitato – riguarda la tipologia e la capienza dei mezzi che saranno impiegati. Nelle fasce orarie di maggiore affluenza, in particolare in coincidenza con l’ingresso e l’uscita degli studenti dagli istituti scolastici, è indispensabile garantire autobus adeguati al numero di passeggeri. Non basta riprogrammare le linee e gli orari: occorre assicurare un servizio realmente efficiente, capace di rispondere alle esigenze quotidiane di chi utilizza il trasporto pubblico“.

L’iniziativa è solo una prima occasione di confronto per i cittadini alle quali seguiranno altri momenti di dibattito e di incontro al fine di tutelare i fruitori del servizio di Trasporto Pubblico Locale.