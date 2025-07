La pista di pattinaggio di via Giuseppe Fontana, torna nella disponibilità del Comune

Onorati: “Si sta già lavorando per individuare la migliore soluzione possibile per il futuro utilizzo della struttura”

Il Comune di Fiumicino comunica che, a seguito della naturale scadenza della concessione d’uso e della mancanza di un titolo autorizzativo valido da parte dell’attuale gestore, è stato avviato il procedimento amministrativo per il rilascio e lo sgombero dell’impianto di pattinaggio in via Giuseppe Fontana, Isola Sacra.

“Un intervento necessario, svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti, per tutelare l’interesse comune e rendere possibile una ristrutturazione indispensabile per la sicurezza dei fruitori della struttura – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Inoltre, non sussistono più le condizioni giuridiche, scadute ormai da diversi anni, per la permanenza del soggetto concessionario”.

“Si sta già lavorando per individuare la migliore soluzione possibile per il futuro utilizzo della struttura. Entro dicembre sarà approvato il progetto per la ristrutturazione del pallone e del bocciodromo che verranno sostituiti con nuove copertura dotate di tutti i dispositivi di sicurezza. Le modalità di utilizzo della struttura, al termine dei lavori, saranno definite, nel rispetto dei principi di trasparenza e valorizzazione dell’interesse pubblico” conclude Onorati