La città ricorda Giancarlo Bozzetto “il papà di Fiumicino” a quindici anni dalla sua scomparsa

Calicchio: “Rimarrà per sempre un grande uomo dall’alto valore civico e politico che non potremmo mai dimenticare”



di Fernanda De Nitto

Tanta gente nel pomeriggio si è raccolta in Darsena per ricordare l’amico di tante battaglie, il collega, il compagno di partito, Giancarlo Bozzetto, primo Sindaco di Fiumicino eletto dai cittadini, dal suo popolo che tanto amava.

Una iniziativa spontanea, semplice ma particolarmente sentita e partecipata quella organizzata da familiari ed amici presso il Piazzale a lui dedicato a Fiumicino.

La moglie Adriana, insieme ai suoi figli, e alle tante persone che negli anni hanno conosciuto Giancarlo Bozzetto hanno voluto ricordarlo nel giorno della sua scomparsa, avvenuta il 29 Agosto 2010, quindici anni fa al termine di un dibattito politico che si stava tenendo presso il parco del Pesce Luna.

L’ex Sindaco accusò, infatti, un malore dopo aver terminato un intervento sul futuro del centrosinistra durante un’iniziativa organizzata nel contesto della Festa dell’Unità che si stava svolgendo a Fiumicino.

Bozzetto ha ricoperto negli anni numerosi ruoli politici e amministrativi, tra i quali la presidenza della XIV circoscrizione, due mandati come sindaco di Fiumicino dal 1994 al 2003, ed è stato consigliere provinciale. E’ stato poi tra i principali fautori del distacco amministrativo di Fiumicino da Roma, sancito nel 1992, in prima fila nella battaglia referendaria autonomista.

Tra i familiari ed amici presenti anche i consiglieri Paolo Calicchio e Paola Meloni. La consigliera Meloni durante la cerimonia, su richiesta della moglie Adriana, ha letto una bellissima dedica uscita su un giornale del tempo che definiva Giancarlo Bozzetto “il papà di Fiumicino”.

“Un uomo politico che amava la sua città, che viveva nel vero senso della parola la sua città e che combatteva quotidianamente e instancabilmente per il bene della sua Fiumicino, fino all’ultimo giorno. Un amministratore che ha traghettato il Comune nel suo percorso di crescita urbanistica, demografica e turistica, non trascurando mai la sua passione per la politica, quella vera, concreta ed attenta. Giancarlo Bozzetto rimarrà sempre un grande uomo dall’alto valore civico e politico che non potremmo mai dimenticare” ha ricordato il consigliere comunale Paolo Calicchio durante il suo intervento all’iniziativa in Darsena.