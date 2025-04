La città di Fiumicino per progetti e strategie comuni di sviluppo

Sottoscritti tre protocolli d’intesa per le attività economiche locali e per la crescita sociale

di Fernanda De Nitto

Sono stati sottoscritti, presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino, tre protocolli d’intesa, di particolare valenza per la Città e di altrettanto valore per le attività economiche locali e per la crescita sociale.

Presenti alla firma degli atti: il Sindaco Mario Baccini, il Segretario Generale del Comune di Fiumicino Avv. Giuseppe Salvatore Alemanno, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, l’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli, il Segretario Generale di International for Food Security and Safety Giuseppe Bartolucci, il Segretario della Confederazione Nazionale dell’Artigianato Giordano Rapaccioni insieme con il Presidente CNA Litorale Marcello Tamiano.

Un protocollo d’intesa è stato sottoscritto con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato allo scopo di statuire una collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Fiumicino, al fine di integrare le attività in favore di imprese del territorio a supporto dei servizi già erogati a sostegno del lavoro e dell’economia, rafforzando le relazioni tra i diversi attori socio-economici. La CNA di Roma si impegnerà a fornire gratuitamente informazioni in materia di credito, finanziamenti e marketing, assistenza alle start up di nuove imprese, animazione territoriale per la diffusione della cultura di impresa, illustrazione di percorsi finalizzati all’occupazione ed un supporto di consulenza da riservare al Comune su argomenti relativi allo sviluppo imprenditoriale del territorio.

“Vogliamo essere utili alle imprese del territorio attraverso una forte collaborazione con il Comune di Fiumicino, che si è dimostrato disponibile e sensibile alle tematiche delle PMI. In particolare vogliamo essere un punto di riferimento per le imprenditrici e gli imprenditori del territorio, con l’obiettivo di rendere più competitivo il litorale” ha dichiarato Marcello Tamiano, Presidente CNA Litorale.

“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione che vogliamo declinare in una serie di proposte concrete e condivise su tematiche strategiche per il territorio e che possono avere ricadute immediate sulle imprese e le comunità locali” ha affermato, a margine della sottoscrizione dell’atto, il Segretario CNA Roma Giordano Rapaccioni.

Gli altri due protocolli d’intesa sottoscritti con l’International Foundation for Food Security and Safety riguardano i progetti internazionali “Quartiere Italia a Pechino” e “Innovatium”.

“Gli atti sono finalizzati alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi del territorio sul mercato internazionale, promuovendo nuovi investimenti, flussi turistici, nonché il collocamento delle eccellenze delle PMI interessate – ha dichiarato il Segretario Generale IFFSS Giuseppe Bartolucci – con lo scopo di incentivare un turismo di qualità sarà promosso un piano strategico nazionale per lo sviluppo territoriale, attraverso un’opera di sostenibilità mirata alla risoluzione degli squilibri economici e sociali verso diverse transizioni strategiche, da quella digitale a quella sanitaria, da quella energetica a quella demografica”.

“Con la sottoscrizione dei tre protocolli d’intesa, i quali per la loro esecuzione non prevedono alcun impegno di spesa per l’amministrazione, si prosegue nell’ottica di incentivare la rete di collaborazioni legate alle vocazioni naturali del territorio, al fine di attrarre sempre più sinergie ed investimenti, sulla base delle regole stabilite dall’ente comunale – ha affermato il Sindaco Mario Baccini – Gli atti sottoscritti con CNA e IFFSS sono destinati esclusivamente alla collaborazione per la valutazione di progetti e strategie comuni di cooperazione economica, sociale, assistenziale e culturale”.