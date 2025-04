Negli ultimi 5 anni un aumento di quasi 7 mila abitanti

La città di Fiumicino è il quarto comune più popoloso del Lazio

di Dario Nottola

Dopo Anzio (+ 15%), secondo i dati Istat, la città di Fiumicino, che è già il quarto comune più popoloso del Lazio, negli ultimi 5 anni, è stata la seconda in termini di crescita di abitanti nella provincia di Roma. Ha registrato, infatti, dal gennaio 2020, un aumento di 6.978 abitanti, vale a dire un +12%, seguita da Pomezia, Guidonia Montecelio ed Ardea.

Allargando il quadro poi, secondo i dati che emergono dal report territoriale dell’Istat, sulla base del censimento della popolazione al 31 dicembre 2023, la popolazione residente nel Lazio è di 5.714.745 residenti, il 9,7% di quella italiana, in lieve calo rispetto al 2022 (-5.791 individui, -0,1%). Quasi tre quarti della popolazione vive nella provincia di Roma (73,9%).

Anche nel Lazio, come nel resto del Paese, “si è raggiunto un nuovo record di denatalità”. I nati sono 34.292 (-1.770 rispetto al 2022)”. Inoltre, “nel 2023 si è ridotto di poco il numero dei decessi (-74 rispetto all’anno precedente). Il tasso di mortalità è rimasto costante (11,2 per mille). Il maggior decremento si registra nelle province di Viterbo e Rieti”, si legge. Per quanto riguarda le donne “sono il 51,5% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 173 mila unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile”. E l’età media “si innalza rispetto al 2022 da 46,2 a 46,5 anni. Roma e Latina sono le province più giovani (rispettivamente 46,3 e 45,8 anni), Rieti e Viterbo quelle più anziane (48,5 e 47,8 anni)”.

“Gli stranieri censiti sono 643.312 (+9.267 rispetto al 2022), l’11,3% della popolazione regionale. Provengono da 188 Paesi, prevalentemente da Romania (30,2%), Bangladesh (6,9%) e Filippine (6,5%) – evidenzia il report – La metà della popolazione (50,4%) vive nei due comuni con oltre 100.000 abitanti (Roma e Latina) e il 15,7% in quelli con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti”.