“La città che vorrei”, studenti e studentesse protagonisti in Aula Consiliare: domani premiazione e flash mob finale

Protagonisti i ragazzi e le ragazze del territorio: in Aula Consiliare saranno presentati i migliori elaborati del progetto promosso da Fiumicino Online

di Matteo Fasano

Domani, mercoledì 22 aprile alle ore 16, l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino ospiterà la cerimonia dedicata agli studenti e alle studentesse delle scuole medie del territorio che hanno partecipato al progetto “La città che vorrei”, promosso dal quotidiano locale Fiumicino Online con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’iniziativa, a cui il giornale guarda con particolare attenzione e orgoglio, rappresenta un importante momento di incontro tra giovani e istituzioni. Alla cerimonia sarà presente il sindaco Mario Baccini, insieme al presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, ai consiglieri e agli assessori, a testimonianza del valore di un percorso che ha messo al centro idee, visioni e proposte delle nuove generazioni per il futuro della città.

Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: dare voce ai ragazzi e alle ragazze, coinvolgendoli attivamente in una riflessione concreta su Fiumicino, sulla sua crescita e sulle trasformazioni possibili. Attraverso la realizzazione di elaborati e progetti, anche plastici e virtuali, gli studenti e le studentesse hanno espresso desideri, intuizioni e proposte per immaginare una città più inclusiva, sostenibile e vicina ai bisogni della comunità, trasformando la loro visione in un contributo reale per il territorio.

Nel corso dell’evento saranno presentati i migliori elaborati realizzati dagli studenti e dalle studentesse, offrendo uno spaccato autentico dello sguardo delle giovani generazioni sul territorio. L’iniziativa ha perseguito obiettivi fondamentali: stimolare il senso di appartenenza, promuovere la partecipazione attiva, rafforzare il dialogo tra scuola e istituzioni e valorizzare il ruolo della scuola come spazio di crescita civica e costruzione condivisa del futuro.

La cerimonia si concluderà con un flash mob realizzato dalle classi 1ᵃF e 2ᵃF della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C., momento simbolico e coinvolgente che suggellerà una giornata all’insegna della partecipazione, della creatività e della cittadinanza attiva.

Un appuntamento significativo che unisce scuola, istituzioni e territorio, raccogliendo un patrimonio di idee preziose per la Fiumicino di domani.