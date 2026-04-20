Bat compie 65 anni e torna con il maxi gommone Combat14

Debutto al Porto Turistico di Roma, ad Ostia

di Dario Nottola

C’è chi aspetta giugno per cominciare a sognare il mare. E poi c’è chi, nel mezzo di aprile, si presenta direttamente al Porto Turistico di Roma, ad Ostia, con un maxi gommone da 60 nodi e una festa che sa già di estate. BAT, 65 anni di nautica italiana alle spalle, ha scelto il Rizcafè per il debutto del suo nuovo Combat14, un prodotto il cui progetto è stato interamente realizzato nel Lazio, grazie al contributo di un’eccellente filiera di partner tecnici.

La serata ha avuto il sapore giusto: brezza sul pontile, gente che si conosce, vip tra le quali Anna Safroncik ed Enzo Salvi e quell’energia che si respira solo quando il mare è vicino e la stagione sta per esplodere.

Il Combat14 è il tipo di barca che non ha bisogno di presentazioni: linee decise, interni curati, spazi pensati per stare bene, che si stia navigando o semplicemente vivendo il bordo come un salotto galleggiante. Il T-Top con il profilo a coda di pipistrello — simbolo storico del marchio — fa il resto. Il nuovo Combat14, costruito nel cantiere del Porto turistico di Roma, colpisce per il design aggressivo ed elegante, con dettagli che richiamano la storia del marchio, come il T-Top ispirato alla “coda di pipistrello”, simbolo BAT da sempre.

Sessanta nodi quando vuoi. Relax assoluto quando preferisci. L’estate, in fondo, è anche questo. A rendere la serata ancora più speciale, le opere di Enrico Dicò: neon, plastica bruciata, Batman. Un cortocircuito creativo perfetto con l’anima del cantiere, tra arte contemporanea e artigianato di mare tutto italiano.

“Sessantacinque anni sono una storia importante, ma non sono un punto di arrivo: sono la base da cui ripartire. BAT nasce dalla passione, cresce con il lavoro e oggi si rinnova con una visione chiara: riportare al centro il valore del Made in Italy. Ogni rivetto, ogni cucitura, ogni linea del Combat14 è pensata, progettata e realizzata in Italia. Non è una scelta di marketing, ma una scelta di identità. In un mercato che si globalizza, noi scegliamo di essere profondamente italiani, perché è proprio da questa radice che nasce l’eccellenza”, commenta Corrado Rizzardi, imprenditore e proprietario di BAT. Mare, sole e motori accesi: le prove generali dell’estate sono iniziate con Combat14.