Fiumicino, al Museo del Saxofono arriva “Lady & Mr Swing”

Un viaggio musicale tra Gershwin, Ellington e le orchestre italiane degli anni ’40: in programma, intramontabili successi

di Dario Nottola

Sabato 25 aprile, alle 21, il Museo del Saxofono di Fiumicino chiude la stagione 2025-2026 ospitando “Lady & Mr Swing”, uno spettacolo coinvolgente che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra parole e musica attraverso l’epoca d’oro dello swing.

I cantanti Laura Seragusa e Simone Calomino, accompagnati da Stefano Nencha alla chitarra e Christian Antinozzi al contrabbasso, daranno vita a un repertorio che attraversa l’Atlantico: da Genova a New York, tra suggestioni americane e italiane, per riscoprire un genere che ha segnato profondamente la storia della musica del Novecento.

“Nel 1940 la Cinquantaduesima strada era considerata una cosa favolosa! La via dello swing la chiamavano!”, così raccontava Billie Holiday, evocando l’atmosfera di un’epoca in cui questa musica, nata negli anni Venti negli Stati Uniti e affermatasi definitivamente intorno al 1935, diventava simbolo di libertà, ritmo e condivisione.

Lo spettacolo propone una raffinata selezione di brani firmati da grandi autori come George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter e Duke Ellington, intrecciati a racconti, aneddoti e storie dei protagonisti del jazz internazionale. Accanto ai capolavori americani, il pubblico potrà rivivere anche le atmosfere delle orchestre italiane degli anni ’40, quando la radio — l’EIAR — rappresentava il principale veicolo di diffusione musicale.

In programma, intramontabili successi come Non dimenticar le mie parole, Ho un sassolino nella scarpa, In cerca di te, Buonasera signorina, Sera, Carina, 1000 lire al mese e Quel motivetto che mi piace tanto: brani che hanno fatto sognare intere generazioni.

La programmazione del Museo del Saxofono a maggio continuerà con “Conversaxioni e Saxophone & Cartoons”, speciali visite guidate musicali che si terranno la domenica pomeriggio. Da giugno, prenderà poi il via la stagione estiva: il calendario verrà annunciato nelle prossime settimane.