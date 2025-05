Isolato Stazione, dietro front del Comune di Fiumicino

Gli assegnatari costretti a continuare da soli la lotta per il riconoscimento del diritto alla casa

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo

Non bastano le sentenze a fermare l’ingranaggio della vendita all’asta delle case di via E. Berlinguer. Nei mesi scorsi finanche la Corte di Cassazione aveva sollevato dei dubbi sulla legittimità della procedura fallimentare aperta dalla Cicchetti Massimo s.r.l. che ha dichiarato fallimento nel 2018.

Lo stesso Tribunale di Roma aveva annullato il programma di vendita stabilito dal curatore fallimentare. Ma nonostante questo, le case sono state messe all’asta e assegnate a terzi.Gli assegnatari, assistiti dall’avv. Vincenzo Perticaro e da ASIA USB, da 8 anni chiedono al Comune di Fiumicino di intervenire e di applicare la Convenzione, che all’art. 24 prevede l’annullamento della stessa e la revoca della concessione e la riacquisizione delle case nel patrimonio comunale.

Solo da ultimo il Comune, soprattutto a seguito dell’insediamento della nuova Giunta, aveva valutato la possibilità di procedere alla revoca e per questo ha dato avvio al procedimento amministrativo. Oggi però gli stessi Uffici si sono tirati indietro dichiarando di non voler concludere il procedimento iniziato, nonostante l’atto di annullamento è invece dovuto in caso di fallimento del costruttore come in più occasioni evidenziato dal Consiglio di Stato.

Gli assegnatari sono stati nuovamente lasciati soli dal Comune, organo che invece avrebbe dovuto vigilare, in balia di un sistema che – a quanto pare – non riconosce agli assegnatari dell’edilizia agevolata i benefici riconosciuti dalla legge, negandogli addirittura una casa per vivere.

Per tal motivo, ASIA USB, assistita dall’Avv. Perticaro, ha diffidato gli Uffici del Comune di Fiumicino ad applicare la Convenzione e ad intervenire per tutelare la finalità pubblica degli immobili e per garantire il diritto alla casa ai propri cittadini.

ASIA-USB

USB Unione Sindacale di Base – Confederazione Nazionale