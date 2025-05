Isola Sacra, vasto incendio in via Redipuglia, quattro ettari di terreno andati in fumo

I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme al fine di proteggere le abitazioni di Fernanda De Nitto Un vasto incendio ha interessato oggi pomeriggio, il cuore dell’Isola Sacra, precisamente Via Redipuglia, dove circa quattro ettari di terreno sono andati in fumo, a causa anche del vento teso. Ad intervenire prontamente quattro squadre di Vigili del Fuoco: la 13/A, l’11/A, la TA/6 e l’AB/13. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme al fine di proteggere le abitazioni presenti in zona ed evitare che il fumo si propagasse eccessivamente su via dell’Aeroporto e via della Scafa. Ancora in corso di verifica le cause che hanno provocato l’incendio che ha riguardato prettamente i terreni della zona dove alcune aree sono coltivate mentre altre risultano incolte. Grazie al tempestivo e massiccio intervento dei Vigili del Fuoco, insieme con le altre Forze dell’ordine, si è riusciti tempestivamente ad intervenire tutelando alcune aree nevralgiche dell’Isola Sacra.