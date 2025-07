Isola Sacra: riqualificazione via Oblach ed aree verdi

Una progettualità molto attesa dai cittadini del quartiere e delle strade limitrofe

“Apprendiamo della prossima riqualificazione dell’area verde sita alla fine di Via Oblach in località Isola Sacra. I cittadini, del quartiere e delle strade limitrofe, aspettavano da molto tempo che venisse finalmente portata a termine una progettualità che gioverà a tutto il quadrante abitativo” lo dichiarano Fabrizio Pagliuca, Comitato Spontaneo Isola Sacra; Salvatore Miele, Comitato Isola Sacra; Gianluca Tripolini, Comitato Nuovo Isola Sacra e Orazio Azzolini, Energie per Fiumicino.

“La realizzazione dei parcheggi a servizio della zona e della adiacente area verde – proseguono – sono sicuramente migliorativi rispetto alla situazione in essere, perché permetterà ai residenti della zona, ed ai frequentatori della palestra, di parcheggiare comodamente usufruendo di tali servizi e disporre di un’area verde di intrattenimento pubblica“.

“Infatti – aggiungono – la realizzazione del parco attrezzato che sarà realizzato su Via Oblach, darà la possibilità alle famiglie di poter usufruire di una zona verde adatta a tutti, migliorando la fruibilità del quartiere, con uno spazio attrezzato per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e di aggregazione sociale. Siamo anche piacevolmente impressionati dalla futura realizzazione di un’area attrezzata per i cani che permetterà ai proprietari degli stessi di portarli in uno spazio predisposto in sicurezza”.

“La realizzazione di parcheggi pubblici, e di questi spazi verdi, permetteranno non solo ai residenti, ma anche alle persone che circoleranno ad Isola Sacra di fruire di servizi che migliorano la vivibilità giornaliera, e di poter usufruire anche di altri servizi presenti nella zona (vedi ristoranti, palestre, studi medici, etc) avendo la possibilità di parcheggiare in modo migliorativo. A completamento della riqualificazione generale del quadrante, auspichiamo che anche il terreno sito all’incrocio stradale tra via Monte Solarolo e Via Val Lagarina (conosciuto ai più, perché sullo stesso insistono dei Lavatoi Storici) venga migliorato, dando il giusto risalto ad una struttura ed un luogo che è stato importantissimo per lo sviluppo di Isola Sacra, ripulendone l’area di riferimento, e restituendola alla disponibilità dei cittadini residenti e non residenti” concludono Fabrizio Pagliuca, Salvatore Miele, Gianluca Tripolini e Orazio Azzolini