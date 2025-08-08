Isola Sacra, riqualificazione rotonda della Madonnella

Pagliuca, Miele, Tripolini e Azzolini: “Stiamo aspettando questo importantissimo intervento da molti anni”

“Finalmente vede luce la riqualificazione della Rotonda della ‘Madonnella’. Stiamo aspettando questo importantissimo intervento per lo svincolo da molti anni, e finalmente, grazie al lavoro costante degli uffici dei Lavori Pubblici, vedremo realizzarsi quello che sarà uno snodo cruciale per il quadrante di Isola Sacra” lo dichiarano Fabrizio Pagliuca, Comitato Spontaneo Isola Sacra; Salvatore Miele, Comitato Isola Sacra; Gianluca Tripolini, Comitato Nuovo Isola Sacra e Orazio Azzolini, Energie per Fiumicino.

“Abbiamo letto tantissime opinioni e notizie da parte degli addetti ai lavori e da parte dei cittadini – aggiungono – Abbiamo ascoltato vari pareri e ci siamo confrontati con chi quello snodo lo vive quotidianamente, cercando di capire quelli che possono essere le varie problematiche e cercando di apportare soluzioni migliorative anche in corso d’opera”.

“Nell’immaginario collettivo – proseguono – si pensava ad una sorta di piazzetta con alberi, giochi e fontana, ma da quanto abbiamo capito, l’intenzione dell’amministrazione è quella di creare la Piazza di Isola Sacra a Largo dei Bonificatori. La nuova rotonda, che sarà funzionale allo scorrimento del sempre maggior traffico e che vede nell’immediato attività commerciali di vario genere, tra cui una chiesa, una scuola, una farmacia ed ovviamente due/tre arterie fondamentali del territorio di Isola Sacra (Via della Scafa, Via Coni Zugna e Via Re di Puglia) sarà un punto nevralgico di Isola Sacra”.

“Proprio per questo – rimarcano – abbiamo studiato il progetto con i commercianti ed abbiamo valutato la possibilità di una collaborazione tra privati ed Amministrazione nel creare una zona di parcheggi per i servizi delle attività commerciali e dei cittadini che vi transitano. Senza invadere il campo di chi deve fare le dovute valutazioni, ma solo per stimolare la visione futura della città, abbiamo valutato l’idea e la proposta (in accordo con la diocesi locale) di spostare la ‘Madonnella’, che ricordiamo è privata, ed è sita su zona privata, di alcuni metri in direzione della farmacia, posizionandoci anche in prossimità una panchina ed una piccola zona d’ombra con alberatura, per poi utilizzare lo spiazzo che si andrebbe a creare, sempre privato, per potervi istallare dei parcheggi, circa una decina, a servizio delle attività commerciali in loco, magari con disco orario, come in altre zone della città”.

“Siamo certi che con la giusta voglia da parte di tutti i soggetti in gioco, si potrebbe trovare una soluzione che darebbe ancora più lustro alla riqualificazione e darebbe le giuste risposte ai residenti, ai commercianti e da chi giornalmente vive l’area” concludono Pagliuca, Miele, Tripolini e Azzolini