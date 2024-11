Isola Sacra: nuovo look per l’impianto sportivo “Vincenzo Cetorelli”

Per il “progetto esecutivo e svolgimento lavori” la “3Di Spa” avrà a disposizione un importo di circa 2 milioni di euro e un anno di tempo per terminare le opere

di Umberto Serenelli

Al via il restyling dell’impianto sportivo “Vincenzo Cetorelli” ad Isola Sacra. Lo stadio su via del Faro era abbandonato da anni e soprattutto interdetto al calcio. Veniva frequentato soltanto dagli allievi dell’Atletica Villa Guglielmi che utilizzavano la pista attorno all’abbandonato rettangolo di gioco prima che prendessero il via i lavori. Gli operai della società “3Di spa” hanno iniziato gli interventi di ristrutturazione dai fatiscenti locali-spogliatoi, adiacenti all’ingresso di via Coni Zugna, da cui hanno rimosso i tramezzi.

Per il “progetto esecutivo e svolgimento lavori” la “3Di Spa” avrà a disposizione un importo netto, esclusa iva, di circa 2 milioni di euro e un anno di tempo per terminare le opere. La prima tranche di lavori riguarderà le strutture del calcio e dell’atletica con l’abbattimento di barriere architettoniche per consentire l’accesso ai disabili. Per questo nuovo look l’amministrazione avrà a disposizione il contributo di un milione proveniente dal Pnrr.

NEL 2025 I LAVORI ESTESI AL CIRCOLO BOCCIOFILO E AL PATTINAGGIO È stata messa invece in cantiere, per il 2025, la riqualificazione del circolo bocciofilo “Lido del Faro”, con la sostituzione della copertura in eternit dei quattro campi, e dell’area dove opera l’Accademia del pattinaggio che si affaccia su via Giuseppe Fontana. Entrambe sorgono nel parco pubblico Cetorelli, vicino alla zona giochi per bambini, e per eseguire tali lavori si renderà necessario un ulteriore stanziamento di un milione di euro. Per il momento gli attuali lavori si concentreranno sullo stadio e l’elaborato tecnico seguirà le indicazioni fornite dai pareri tecnici di vari Enti tra cui la Fidal e il Coni. L’erba sintetica del rettangolo di gioco per il calcio sarà sostituita e il campo omologato in funzione delle direttive della Lega nazionale dilettanti. Idem per la pista che circonda il campo che sarà lunga 400 metri. Verranno sostituite anche le torri faro. Previsto il potenziamento delle strutture per l’atletica con zone per il lancio del peso, il salto in alto e le pedane per quello in lungo. Nel piano delle ristrutturazioni rientra anche la tribuna, con tanto di servizi igienici per quanti seguiranno dagli spalti gli eventi, e l’edificio adibito a spogliatoi con ambienti muniti di servizi oltre che del fotovoltaico. In cantiere anche la demolizione di alcuni magazzini che risultano nel tempo realizzati in modo abusivo.

LE DICHIARAZIONI DELL’ASSESSORE GIOVANNA ONORATI “La riqualificazione dell’impianto Cetorelli rappresenta un significativo passo avanti per rispondere alle esigenze moderne dello sport e della comunità – precisa Giovanna Onorati, assessore ai Lavori pubblici – Gli interventi realizzati permettono di allineare la struttura agli standard contemporanei, rendendola un luogo ideale per praticare attività fisica e favorire la crescita personale. Lo sport, infatti, non è più percepito soltanto come un’attività agonistica, ma anche come un momento fondamentale per il benessere fisico e mentale, oltre che per la socializzazione e l’inclusione“.