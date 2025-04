Isola Sacra, nuove aule per le scuole Porto Romano e Lido del Faro, dagli alloggi degli ex custodi

Stanziati 900mila euro per restituire al plesso di via Bignami quattro ambienti dove seguire le lezioni

di Umberto Serenelli

Decolla il progetto dell’assessorato ai Lavori pubblici relativo alla ristrutturazione degli ex alloggi dei custodi all’interno dei plessi scolastici di Fiumicino. Il recupero degli spazi con la trasformazione degli appartamenti saranno poi messi a disposizione delle scuole come ambienti in cui svolgere lezioni oppure adibiti a attività didattiche complementari per gli alunni.

Si inizia con la media “Porto Romano” di via Giuseppe Bignami su cui è prevista la riconversione dell’abitazione con la realizzazione di quattro aule. Per dare nuovi ambienti, modificando il corpo di fabbrica distaccato dalla costruzione, a quanti frequentano la media di Isola Sacra sono stati stanziati dall’amministrazione 900mila euro. La gara d’appalto si terrà entro i primi di maggio: la fine dei lavori è prevista prima del nuovo anno scolastico.

I tecnici dell’assessorato ai Lavori pubblici stanno predisponendo lo stesso intervento per il plesso elementare della “Lido del Faro” in via Giuseppe Fontana. Per la riconversione della casa del custode, ubicata nell’ala nord del fabbricato scolastico, sono stati stanziati 350mila euro che consentiranno interventi per creare ambienti per gli uffici amministrativi della scuola oltre a un’aula magna che potrà essere adibita anche all’insegnamento dell’informatica per gli alunni iscritti all’istituto isolano.

L’appalto per realizzare i nuovi ambienti è previsto nei prossimi mesi e il completamento dell’opera non si esclude possa avvenire entro la fine dell’anno in corso.